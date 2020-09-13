От этого станет жарко

Украинская исполнительница Мишель Андраде похвасталась перед поклонниками, как репетирует жаркий танец со своим коллегой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Встречаемся на…в качестве кого, ваши варианты? Могу сказать одно – сегодня будет страстно», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Андраде позирует сперва просто в прозрачном топе, футболке и эффектной шляпе. А на других кадрах певица уже во время танца с коллегой, который максимально наклонил ее к полу.

«Хороша, чертовка», «ой ой ой», «будет очень круто», «Хочу с тобой станцевать Мишель....», «ты лучшая», «успехов тебе», «Мишель, ты лучшая. Просто знай это!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Мишель Андраде похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

«🔥 какой выберешь ты?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде позирует в кожаном плаще, который решила эффектно распахнуть. Под ним, как можно заметить, у певицы лишь облегающий боди и цепи.

Напомним, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа с игривым декольте сжала руки, показав упругие формы: «Ох, как здорово!».

Также Politeka писала, что Мишель Андраде сверкнула упругостями в пикантных позах: идеальный ракурс.