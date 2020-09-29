Звезды "Женского Квартала" взбудоражили выходкой с Максом Барских

Артистки в красивых окружили артиста и не давали ему прохода, сообщает Politeka.net. Красотки "дали жару" на сцене.

На первом фото Ирина Сопонару и Татьяна Песик обступили артиста. Вторая даже будто запрыгнула на Макса и закинула на него ножку.

На втором кадре Ольга Жуковцова-Кияшко обняла Барских, стараясь прижаться к нему как можно ближе.

А вот кадр с Настей Оруджовой вышел поскромнее - звезда смотрела на артиста издалека и смеялась.

"Мы очень любим, когда к нам в гости приходят талантливые и красивые мужчины. А в эту субботу на премьеру нового "Женского Квартала" приедет любимец миллионов @max_barskih...", - написано в посте.

За час публикация собрала почти 900 лайков и немного комментариев.

"Парень нарасхват 🤤😋🥰😍🤩💖", "Пригласите Монатика", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала в обтягивающем платье.

Судя по всему, фото было сделано перед съемками, так как Ирина была с микрофоном на лице. Можно предположить, что это образ Ирины с нового концерта. Она позировала на камеру, нежно сложив руки и повернувшись спиной к объективу.

Напомним, Лера Товстолес опубликовала фото, на котором она и ее коллеги по «Женскому кварталу» стоят на сцене и очень эмоционально на что-то реагируют.

«О БОЖЕЕЕЕЕЕ. Это мы орем от счастья, потому что уже 26 го сентября выйдет новый! Свежий! Смешной и яркий выпуск лучшего женского шоу!», - написала звезда в посте, обозначив новый этап в своей жизни.

Напомним, что игривая красотка из "Квартал 95" посветила бюстом в образе ковбойши: "Чуть помедленнее!".

Как сообщала Politeka, Кравец едко разнесла звезд "Квартал 95" за кулисами, редкие кадры: "Кто не работает - тот...".

Также Politeka писала, что Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».