Звезда студии "Квартал 95" и руководитель "Женского квартала" Елена Кравец высмеяла своих подопечных

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала забавное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Елена Кравец показала, как обедают актрисы "Женского квартала" и не упустила возможности сострить в их адрес.

"Вы думаете, почему мы такой профессиональный коллектив? Почему так классно выступаем и хорошо выглядим? Потому что кто не работает - тот ест", - заявила артистка. В ответ девушки возмутились и рассказали, что Кравец поела раньше всех. "Я не ем, росой питаюсь, пищей духовной", - заверила Елена.

В черно белом ролике можно заметить, чем коллектив "Женского квартала" занимается во время перерыва. Ирина Сопонару и Екатерина Никитина трапезничают за столом, их коллеги Саша Машлятина, Настя Оруджова и Алина Блажкевич примостились на полу, а вокалистки Элина Мбани и Марта Адамчук присели на стульях у стеночки. Лера Товстолес, видимо, успела перекусить и решила "залипнуть" в смартфон.

К сожалению, Елена Кравец опубликовала видео из закулисья не на основном профиле, а в сториз - поэтому поклонники "Квартала 95" не смогли поделиться своими эмоциями от увиденного.

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