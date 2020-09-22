Актриса "Квартал 95" Марта Адамчук порадовала поклонников интересными фото
Звезда поделилась уникальными снимками шоу в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. На кадрах шикарная брюнетка позирует на сцене со своими не менее роскошными коллегами.
В частности, на фото Марта предстала в обтягивающем трехцветном костюме, который подчеркнул все ее изгибы - бюст, тонкую талию и красивые бедра.
Рядом со звездой ее подруга-блондинка Вера Кекелия в розовом шелковом платье, которая везет коляску. В светлом мини-платье - экзотическая красотка Элина Мбани, а в необычном платье расцветки зебры - Настя Короткая.
На втором фото звезды, вероятно, разыгрывают сценку, в которой познакомились с ребенком Веры Кекелии. К слову, артистка родила не так давно.
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На фото девушки улыбались и обнимали счастливую мамочку.
Также звезды станцевали на сцене почти в полном составе: "Хороши!".
"Новые серии @zhenskiykvartal_official. Будет много сюрпризов;)", - написала Адамчук.
За час пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.
"Жду вас", - написала одна из пользовательниц сети.
Напомним, Марта Адамчук позировала в купальнике, стоя на берегу водоема. Звезда решила оставить плечи открытыми, а на шее можно увидеть цепочку с кулоном. Волосы звезда решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Красотка демонстрировала себя и водоем, вода которого прямо блестела на солнышке.
Ранее сообщалось, что Марта Адамчук позировала в белоснежном платье с экстремальным вырезом, который эффектно подчеркивает ее фигуру.
«Глазами подруги», - коротко говорится в сообщении.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в платье без белья: "Прекрасные женские линии".
А еще Politeka писала, что Марта Адамчук сразила наповал новым пикантным образом: «Неотразимая».
Также Politeka сообщала, что Марту Адамчук застукали в объятиях молодого красавца, кадры облетели сеть: «Любовь».