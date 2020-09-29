Зірки "Жіночого кварталу" розбурхали витівкою з Максом Барських

Артистки в красивих оточили артиста і не давали йому проходу, повідомляє Politeka.net. Красуні "дали жару" на сцені.

На першому фото Ірина Сопонару і Тетяна Песик обступили артиста. Друга навіть ніби застрибнула на Макса і закинула на нього ніжку.

На другому кадрі Ольга Жуковцова-Кияшко обняла Барських, намагаючись притиснутися до нього якомога ближче.

А ось кадр з Настею Оруджовою вийшов скромніше-зірка дивилася на артиста здалеку і сміялася.

"Ми дуже любимо, коли до нас в гості приходять талановиті і красиві чоловіки. А цієї суботи на прем'єру нового "жіночого кварталу" приїде улюбленець мільйонів @max_barskih...",- написано в пості.

За годину публікація зібрала майже 900 лайків і трохи коментарів.

"Хлопець нарозхват🤤 😋 🥰 😍 🤩 💖", "запросіть Монатіка", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару постала в обтягуючій сукні.

Судячи з усього, фото було зроблено перед зйомками, так як Ірина була з мікрофоном на обличчі. Можна припустити, що це образ Ірини з нового концерту. Вона позувала на камеру, ніжно склавши руки і повернувшись спиною до об'єктива.

Нагадаємо, Лера Товстолес опублікувала фото, на якому вона і її колеги по «жіночому кварталу» стоять на сцені і дуже емоційно на щось реагують.

"О БОЖЕ. Це ми орем від щастя, тому що вже 26 го вересня вийде новий! Свіжий! Смішний і яскравий випуск кращого жіночого шоу!» ,- написала зірка в пості, позначивши новий етап у своєму житті.

Нагадаємо, що грайлива красуня з " Квартал 95 "посвітила бюстом в образі ковбойші:" трохи повільніше!".

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