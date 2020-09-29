Известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя

На фото красотка показала себя в черном топе шортах со штанинами на бретельках, или джинсах. Алена стояла посреди лужайки на фоне лебедя, показывая свою аппетитную фигуру. Омович оставила волосы распущенными, а рукой потянула за топ, делая фото максимально жарким. На других кадрах модель продемонстрировала, как охотилась за лебедем, который не очень желал фото с красоткой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда хотела фото с лебедем, но он решил иначе. Какое фото вам понравилось больше?1/2/3/4/5?

Фото без цветокоррекции. Обратите внимание на небо. Это был один из лучших закатов", - написала красотка.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написиали комментарии:

"Скажите пожалуйста, вы девушка с нестандартной внешностью, люди на улице обращают на вас внимание?", "Где вы брали такие штаны ?)", "Девочка и Лебедь", "Снимай трусы, будет круто смотреться".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую часто называют украинской Кардашьян, блеснула аппетитной фигурой в откровенном наряде.

Так и сейчас модель, полностью раздевшись в ванной, предстала в новом образе, попросив фанатов оценить ее внешность по десятибальной шкале.

Напомним, украинская Кардашьян взбудоражила фантазии, вывалив свою пышную гордость на улице

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