Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, превратилась в роковую диву в новом наряде

Алена каждый день публикует новые фото в самых разных нарядах и образах, чтобы привлекать внимание к себе и продолжать набирать все большее количество фанатов. Дело в том, что модель работает с интернет магазинами одежды, поэтому постоянно снимается для рекламы белья и одежды.

Омович также демонстрирует фигуру, ведь скрывать свои формы после многочисленной пластики она также не собирается. Так как девушка сделала бюст и увеличила его на несколько размеров, в платьях Алена неизменно делает на этом акцент. В красном платье с тонкими лямками девушка блеснула на улице, выпятив формы вперед и подчеркнув тонкую талию:

«Село идеально, не то что город 😂», «Почему то, но мне Вас жаль..... 🤷🏼‍♀️ 🙈», «глядя очень красивая удивительная форма люблю это платье 💕 💕 💕», «Мать моя, на Украине у баб видимо все плохо. Делают из себя силиконовую куклу и толку нет, совесть надо иметь. Потому что это осталось в моде 10 лет назад. Сейчас богатые женятся на благородных и интересных. А таких... ну так... на ночь, и то, не хочется,» «Алёна - вы супер 😍🔥🔥🔥», «О Боги, что это за фигура! Ты потрясающа!!!!!», «Красотка нереальная».

Ранее мы также писали, что каждое фото модель получает несколько сотен комментариев с самым разным содержанием. Так как девушка знает, как привлечь внимание к себе, никто не остается равнодушным. Обладая стройной фигурой и пышными формами, Омович часто демонстрирует кадры, на которых примеряет пикантные и весьма смелые наряды.

Однако, поскольку девушка сделала грудь и поставила импланты в ягодицы, многие уверены, что вся красота Алены также не настоящая. В частности, девушка также сделала нос, губы и скулы, потому ее часто называют куклой. В бежевом костюме, удачно подчеркнувшем ее упругую грудь, девушка выглядела очень необычно.

Ее фигура с тонкой талией в модном и новом наряде и стала причиной бурных обсуждений под постом.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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