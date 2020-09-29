Відома українська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе

На фото красуня показала себе в чорному топі шортах зі штанинами на бретельках, або джинсах. Олена стояла посеред галявини на тлі лебедя, показуючи свою апетитну фігуру. Омович залишила волосся розпущеним, а рукою потягнула за топ, роблячи фото максимально спекотним. На інших кадрах модель продемонструвала, як полювала за лебедем, який не дуже бажав фото з красунею. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли хотіла фото з лебедем, але він вирішив інакше. Яке фото вам сподобалося більше?1/2/3/4/5?

Фото без кольорокорекції. Зверніть увагу на небо. Це був один з кращих заходів", - написала красуня.

Фанати поставили більше шести тисяч лайків і написали коментарі:

"Скажіть будь ласка, ви дівчина з нестандартною зовнішністю, люди на вулиці звертають на вас увагу?", "Де ви брали такі штани ?) ", "Дівчинка і Лебідь", "знімай труси, буде круто виглядати".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку часто називають Українською Кардаш'ян, блиснула апетитною фігурою у відвертому вбранні.

Так і зараз модель, повністю роздягнувшись у ванній, постала в новому образі, попросивши фанатів оцінити її зовнішність за десятибальною шкалою.

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