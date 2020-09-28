Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в соблазнительном топике, из которого едва не выпрыгивал бюст

Красотка с шестым размером груди регулярно выбирает откровенные наряды, чтобы показать себя во всей красе, сообщает Politeka.net.

Модель опубликовала жаркие кадры в своем сториз. Красотка предстала полулежа в черном топике, из которого показалась грудь.

Звезда распахнула белую рубашку, тем самым еще лучше показав свои невероятные объемы: "Вот так раскрепостилась".

На шеи красотки блестела цепочка с кулоном, которые еще больше притягивали взгляд к огромному декольте.

Большие прелести смотрелись соблазнительно, как и тончайшая талия с упругим животиком.

Модель надела светлые джинсы на высокой посадке, тем самым подчеркнув еще больше свою тонкую талию.

Звезда гладила свои волосы и улыбалась.

Кадры не собрали много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, звезде написали много комплиментов в директ.

Напомним, Алена Омович решила устроить домашнюю фотосессию в кружевном полупрозрачном белье и куртке из питона прямо в спальне. Звезда блеснула своими идеальными изгибами, делая селфи у зеркала. Кроме белья на красотке была черная косуха.

Ранее мы писали, что Алена Омович стояла в удлиненном кожаном пиджаке и ботфортах.

Из наряда выглядывала обнаженная грудь звезды.

«Настало время ботфорт на голую ногу», - подписала фото звезда сети.

Напомним также, что Алена Омович предстала в черном обтягивающем топике на тонких бретельках. Огромный бюст едва не выпрыгивал из маленькой одежды.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

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