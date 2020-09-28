Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в соблазнительном топике, из которого едва не выпрыгивал бюст
Красотка с шестым размером груди регулярно выбирает откровенные наряды, чтобы показать себя во всей красе, сообщает Politeka.net.
Модель опубликовала жаркие кадры в своем сториз. Красотка предстала полулежа в черном топике, из которого показалась грудь.
Звезда распахнула белую рубашку, тем самым еще лучше показав свои невероятные объемы: "Вот так раскрепостилась".
На шеи красотки блестела цепочка с кулоном, которые еще больше притягивали взгляд к огромному декольте.
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Большие прелести смотрелись соблазнительно, как и тончайшая талия с упругим животиком.
Модель надела светлые джинсы на высокой посадке, тем самым подчеркнув еще больше свою тонкую талию.
Звезда гладила свои волосы и улыбалась.
Кадры не собрали много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, звезде написали много комплиментов в директ.
Напомним, Алена Омович решила устроить домашнюю фотосессию в кружевном полупрозрачном белье и куртке из питона прямо в спальне. Звезда блеснула своими идеальными изгибами, делая селфи у зеркала. Кроме белья на красотке была черная косуха.
Ранее мы писали, что Алена Омович стояла в удлиненном кожаном пиджаке и ботфортах.
Из наряда выглядывала обнаженная грудь звезды.
«Настало время ботфорт на голую ногу», - подписала фото звезда сети.
Напомним также, что Алена Омович предстала в черном обтягивающем топике на тонких бретельках. Огромный бюст едва не выпрыгивал из маленькой одежды.
Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.
Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.
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