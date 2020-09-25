Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, блеснула загорелым телом в белом бикини с пикантным вырезом

Модель никогда не стеснялась своей стройной фигуры, продолжая ее совершенствовать у пластического хирурга. Девушка сделала себе грудь и ягодицы, так как при довольно тощем телосложении выделить данные части тела было ее мечтой, как заявляет сама Омович.

Девушка активно делится в Инстаграм своими фото, однако намного больше кадров с ней можно найти на фан-аккаунтах и на страницах в Инстаграм в онлайн-магазинах одежды. Так как Алена рекламирует костюмы и платья, примеряя их на себе, она не появляется в одних и тех же образах дважды.

Это же касается и трендовых бикини. На одном из таких фото эффектная модель с загорелой кожей показала себя на отдыхе. Белый купальник выгодно подчеркнул ее пышные формы, а пикантный вырез снизу под грудью добавил изюминки представленному образу, ведь бюст звезды был показан с выгодного ракурса.

«stunning beauty 🌶🌶🌶,» «Storm ⚡», «🖤✌️nice bella bonito pirsing 💎», «Мне кажется у тебя рот защемило», «Фото анриал», «Первое 🔥», «Ты фон загораживаешь 😁», «Ты беспощадна),» «...booooom ! 😍», «Блин фотка получилась крутая», «Wow sexy😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Супер фото 😍😍😍», «Красота 🙌», «Ти просто супер».

Ранее мы также писали, что каждое фото модель получает несколько сотен комментариев с самым разным содержанием. Так как девушка знает, как привлечь внимание к себе, никто не остается равнодушным. Обладая стройной фигурой и пышными формами, Омович часто демонстрирует кадры, на которых примеряет пикантные и весьма смелые наряды.

Однако, поскольку девушка сделала грудь и поставила импланты в ягодицы, многие уверены, что вся красота Алены также не настоящая. В частности, девушка также сделала нос, губы и скулы, потому ее часто называют куклой. В бежевом костюме, удачно подчеркнувшем ее упругую грудь, девушка выглядела очень необычно.

Ее фигура с тонкой талией в модном и новом наряде и стала причиной бурных обсуждений под постом.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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