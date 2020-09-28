Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, примерила стильный осенний "лук"

Алена уже привыкла быть в центре внимания и обсуждений пользователей социальной сети Инстаграм. Поскольку она сделала множество пластики для преображения бюста и ягодиц, подкорректировала лицо и увеличила губы – фолловеры знаменитости не могут пройти мимо ее фото.

Каждый день девушка снимается в новой одежде разных брендов и разного стиля, ведь она сотрудничает с интернет-магазинами одежды. Даже в брюках и коротеньком черном топе образ для некоторых критиков показался слишком вызывающим, ведь девушка не стала скрывать плоский животик и довольно внушительную грудь шестого размера.

В целом новый образ Омович, дополненный шляпой и аккуратными босоножками был воспринят более положительно, чем дерзкие кадры в бикини, но нашлись и заядлые критики:

«Ты хороший пример как не надо одеваться», «🔥 непривычно видеть вас такой одетой))», «Как всегда си*ка торчит, какой либо фоте))))», «самая крутая 🔥», «Девушка красивая, но худенькая очень .... хочется покормить ... без обид», «Ты красивая и такая сексуальная 💖», «Ахренеть, где вы ее взяли?)))», «Lovely 🌹🌹 and alluring», «Огонь-баба😍».

Омович также демонстрирует фигуру, ведь скрывать свои формы после многочисленной пластики она также не собирается. Так как девушка сделала бюст и увеличила его на несколько размеров, в платьях Алена неизменно делает на этом акцент. В красном платье с тонкими лямками девушка блеснула на улице, выпятив формы вперед и подчеркнув тонкую талию:

«Село идеально, не то что город 😂», «Почему то, но мне Вас жаль..... 🤷🏼‍♀️ 🙈», «глядя очень красивая удивительная форма люблю это платье 💕 💕 💕», «Мать моя, на Украине у баб видимо все плохо. Делают из себя силиконовую куклу и толку нет, совесть надо иметь. Потому что это осталось в моде 10 лет назад. Сейчас богатые женятся на благородных и интересных. А таких... ну так... на ночь, и то, не хочется».

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини