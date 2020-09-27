Популярная певица Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой, устроив эффектное дефиле на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Седокова эффектно сбрасывает с себя халат, после чего дефилирует в белье телесного цвета. Это спровоцировало настоящий «бум» среди ее поклонников.

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#САМОЛЕТЫ вдохновение ✈️ ⠀ Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. ⠀ Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация. ⠀ Счастливый случай привел Любовь на аэродром в день авиационного праздника летом 1910 года. После первого полёта в качестве пассажира, весь пыл своей души она направила на то, чтобы научиться летать. ⠀ Она переезжает в Ригу, опять совпадение, где ей предложили выполнить несколько публичных полетов. Отказывается от сцены ради неба. ⠀ И Любовь начала летать, но в неё буквально кидали палки. Воспоминание из ее дневника: «Было уже довольно темно. Я поднялась благополучно. Во время снижения я находилась невысоко над толпой. Публика начала бросать в аппарат чем попало. Одна палка, брошенная в аппарат, попала по пропеллеру и разбила его вдребезги. Самолет упал, меня выбросило вперед. Многие решили, что я разбилась насмерть. Я же отделалась легкими ушибами. Таким образом, мой первый публичный полет оказался неудачным». ⠀ После полёта Любовь продолжала совершенствовать свои навыки и в одном из полетов установила мировой рекорд высоты, превысив предыдущий почти втрое. ⠀ Вот ещё несколько ее цитат: — Вы спрашиваете о моем мнении относительно положения женщин в авиации? Отвечаю: летать не трудно, но необходимы внимательность и умение сохранять самообладание. Женщин, летающих на аэропланах, пока очень мало, и я думаю, главным образом потому, что им очень трудно устроиться в солидную фирму и обрести полное к себе доверие. ⠀ Когда говорят, что у меня жесткий характер, что я требовательна к механикам, которые работают со мной,— это правда. Но я точно так же требовательна и к себе. Это не каприз. Я люблю свое дело и «выкладываюсь» до конца. ⠀ Ее история удивительна и для меня в ней есть все. Любовь к небу, уважение себя как личности, движение вперёд и отказ от не нужного ради главного. Прошло почти 90 лет, а на девушек авиаторов некоторые все так же смотрят с недоверием (( ⠀ Следуйте за своей мечтой и пусть это не не будут туфли )))) ⠀ Что ты знаешь о Любви?

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«Сильная женщина. Сильная, красивая песня. Со смыслом, и невероятным клипом», «Аня, у твоих ног после этого клипа весь мир», «молодец, супер», «женщина – вдохновение», «невероятно красивая песня и вы», - пишут они.

До этого мы рассказывали о том, что Анна Седокова поразила фанатов, посветив фигурой в облегающем платье

«Привет. Я на бал, а мой спутник пойдёт доедать мой кроссовок 😂❤️ А скажите мне, вы если бы увидели Мамбу, то испугались бы подойти и погладить? Да или нет?», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Седокова позирует в облегающем платье с декольте, которое эффектно подчеркивает ее фигуру. А рядом с ней сидит американский питбультерьер по кличке Мамба.

Напомним, Седокова без штанов осрамилась развлечениями в фан-секторе, но Бузова оценила.

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Седоковой в белом мини затмила звездную мать на ее же свадьбе: «Я больше не невеста».

Также Politeka писала, что Седокова наконец поделилась кадрами с тайной свадьбы, Никитюк оценила.