#САМОЛЕТЫ вдохновение ✈️ ⠀ Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. ⠀ Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация. ⠀ Счастливый случай привел Любовь на аэродром в день авиационного праздника летом 1910 года. После первого полёта в качестве пассажира, весь пыл своей души она направила на то, чтобы научиться летать. ⠀ Она переезжает в Ригу, опять совпадение, где ей предложили выполнить несколько публичных полетов. Отказывается от сцены ради неба. ⠀ И Любовь начала летать, но в неё буквально кидали палки. Воспоминание из ее дневника: «Было уже довольно темно. Я поднялась благополучно. Во время снижения я находилась невысоко над толпой. Публика начала бросать в аппарат чем попало. Одна палка, брошенная в аппарат, попала по пропеллеру и разбила его вдребезги. Самолет упал, меня выбросило вперед. Многие решили, что я разбилась насмерть. Я же отделалась легкими ушибами. Таким образом, мой первый публичный полет оказался неудачным». ⠀ После полёта Любовь продолжала совершенствовать свои навыки и в одном из полетов установила мировой рекорд высоты, превысив предыдущий почти втрое. ⠀ Вот ещё несколько ее цитат: — Вы спрашиваете о моем мнении относительно положения женщин в авиации? Отвечаю: летать не трудно, но необходимы внимательность и умение сохранять самообладание. Женщин, летающих на аэропланах, пока очень мало, и я думаю, главным образом потому, что им очень трудно устроиться в солидную фирму и обрести полное к себе доверие. ⠀ Когда говорят, что у меня жесткий характер, что я требовательна к механикам, которые работают со мной,— это правда. Но я точно так же требовательна и к себе. Это не каприз. Я люблю свое дело и «выкладываюсь» до конца. ⠀ Ее история удивительна и для меня в ней есть все. Любовь к небу, уважение себя как личности, движение вперёд и отказ от не нужного ради главного. Прошло почти 90 лет, а на девушек авиаторов некоторые все так же смотрят с недоверием (( ⠀ Следуйте за своей мечтой и пусть это не не будут туфли )))) ⠀ Что ты знаешь о Любви?