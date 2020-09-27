Популярная певица Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой, устроив эффектное дефиле на улице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как Седокова эффектно сбрасывает с себя халат, после чего дефилирует в белье телесного цвета. Это спровоцировало настоящий «бум» среди ее поклонников.
«Сильная женщина. Сильная, красивая песня. Со смыслом, и невероятным клипом», «Аня, у твоих ног после этого клипа весь мир», «молодец, супер», «женщина – вдохновение», «невероятно красивая песня и вы», - пишут они.
До этого мы рассказывали о том, что Анна Седокова поразила фанатов, посветив фигурой в облегающем платье
«Привет. Я на бал, а мой спутник пойдёт доедать мой кроссовок 😂❤️ А скажите мне, вы если бы увидели Мамбу, то испугались бы подойти и погладить? Да или нет?», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Седокова позирует в облегающем платье с декольте, которое эффектно подчеркивает ее фигуру. А рядом с ней сидит американский питбультерьер по кличке Мамба.