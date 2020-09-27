Популярная певица Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой, устроив эффектное дефиле на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Седокова эффектно сбрасывает с себя халат, после чего дефилирует в белье телесного цвета. Это спровоцировало настоящий «бум» среди ее поклонников.

«Сильная женщина. Сильная, красивая песня. Со смыслом, и невероятным клипом», «Аня, у твоих ног после этого клипа весь мир», «молодец, супер», «женщина – вдохновение», «невероятно красивая песня и вы», - пишут они.

До этого мы рассказывали о том, что Анна Седокова поразила фанатов, посветив фигурой в облегающем платье

«Привет. Я на бал, а мой спутник пойдёт доедать мой кроссовок 😂❤️ А скажите мне, вы если бы увидели Мамбу, то испугались бы подойти и погладить? Да или нет?», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Седокова позирует в облегающем платье с декольте, которое эффектно подчеркивает ее фигуру. А рядом с ней сидит американский питбультерьер по кличке Мамба.

Напомним, Седокова без штанов осрамилась развлечениями в фан-секторе, но Бузова оценила.

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Седоковой в белом мини затмила звездную мать на ее же свадьбе: «Я больше не невеста».

Также Politeka писала, что Седокова наконец поделилась кадрами с тайной свадьбы, Никитюк оценила.