Популярная исполнительница Анна Седокова поразила фанатов, посветив фигурой в облегающем платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Привет. Я на бал, а мой спутник пойдёт доедать мой кроссовок 😂❤️ А скажите мне, вы если бы увидели Мамбу, то испугались бы подойти и погладить? Да или нет?», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Седокова позирует в облегающем платье с декольте, которое эффектно подчеркивает ее фигуру. А рядом с ней сидит американский питбультерьер по кличке Мамба.

«Скорее да, но разрешение попробовала бы спросить точно», «божественно прекрасна, идеал для подражания», «Нет, обожаю собак! Они чувствуют когда их боятся) а также чувствуют плохих и хороших людей», «Даже на ручки бы взял», «вообще ужасаюсь таким собакам, если честно», - пишут ее поклонники.

Как мы писали до этого, Седокова устроила горячую фотосессию с мужем - баскетболистом Янисом Тиммой

На снимке муж с женой позируют на балконе. При этом на Янисе черные брюки и расстегнутая белая рубашка, а вот Седокова решила не обременять себя лишней одеждой. Так, певица предстала в соблазнительном синем белье и чулках, а сверху кокетливо накинула черную кофту. Пара застыла в страстной позе, тесно прижавшись друг к другу.

Напомним, Седокова без штанов осрамилась развлечениями в фан-секторе, но Бузова оценила.

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Седоковой в белом мини затмила звездную мать на ее же свадьбе: «Я больше не невеста».

Также Politeka писала, что Седокова наконец поделилась кадрами с тайной свадьбы, Никитюк оценила.