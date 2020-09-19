Украинская исполнительница Анна Седокова восхитила поклонников, поделившись с ними кадрами со свадьбы с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мистер и миссис Тимма», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что кадры со свадьбы опубликовала как она, так и ее возлюбленный. Под постом у мужа Седокова написала следующее: «Я всегда рядом. Спасибо за поздравления».

Уточним, что среди знаменитостей, которые лайкнули снимок, оказалась и легендарная украинская телеведущая Леся Никитюк: «Мои поздравления! О, жрица любви». Другие пользователи также восхитились красотой пары, пожелав им долгих лет счастья.

«Поздравляю», «счастья вам», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост🔥», «поздравляю вас, супер!», «от души поздравляю», - пишут они.

Как известно, в ходе вчерашней передачи "Вечерний Ургант" Седокова рассказала о том, что она с Янисом Тиммой уже поженились.

По словам знаменитости, это произошло совершенно неожиданно для нее, из-за чего все кадры с помолвки и свадьбы не обошлись без слез.

Позже удалось выяснить, что пара сыграла свадьбу еще шестого сентября. Столь большой праздник Янис и Седокова отпраздновали при помощи ужина на берегу реки с играми и танцами.

Напомним, что Седокова дала поближе рассмотреть свой "четвертый размер", ни капли стыда: "Дива-богиня".

Как сообщала Politeka, потеря обрушилась на семью Седоковой, звезда взвыла от несправедливости: «Была ближе, чем сестра».

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