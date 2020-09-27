Популярна співачка Анна Седокова похвалилася розкішною фігурою, влаштувавши ефектне дефіле на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ви напевно не знаєте хто така любов Голанчикова? А вона авіатриса і перша російська жінка льотчик-випробувач, що поставила 1912 році світовий рекорд. Любов була відомою співачкою і все місто було біля її ніг, але ... у неї була інша велика любов.) Авіація", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Сєдокова ефектно скидає з себе халат, після чого дефілює в білизні тілесного кольору. Це спровокувало справжній " бум " серед її шанувальників.

"Сильна жінка. Сильна, красива пісня. Зі змістом, і неймовірним кліпом", "Аня, у твоїх ніг після цього кліпу весь світ«,» молодець, супер«,» жінка – натхнення«,» неймовірно красива пісня і ви", - пишуть вони.

До цього ми розповідали про те, що Анна Седокова вразила фанатів, посвітивши фігурою в облягаючому платті

«Привіт. Я на бал, а мій супутник піде доїдати мій кросівок ☺ ❤ ️ а скажіть мені, ви якби побачили Мамбу, то злякалися б підійти і погладити? Так чи ні?» ,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Седокова позує в облягаючому платті з декольте, яке ефектно підкреслює її фігуру. А поруч з нею сидить Американський пітбультер'єр на прізвисько Мамба.

Нагадавши, Седокова без штанів осоромилася розвагами у фан-секторі, але Бузова оцінила.

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Сєдокової в білому міні затьмарила зіркову матір на її ж весіллі:»я більше не наречена".

Також Politeka писала, що Седокова нарешті поділилася кадрами з таємницею весілля, Нікітюк оцінила.