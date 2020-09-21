Известная певица Анна Седокова показала себя и рассказала о баскетболе

На кадрах звезда позировала в больших сапогах и пиджаке. Как можно заметить, Анна решила не надевать штаны, зато про маску не забыла. Девушка расположилась удобно на сиденьях баскетбольной арены. Волосы у Седоковой были собраны в косички. Красавица смотрела прямо в объектив камеры и демонстрировала свои длинные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не подскажете какое сегодня число? 21 сентября ? Кажется, мы все пережили это 20 сентября, когда «нас всех закроют». Баскетбольная лига ВТБ открылась. Пока не ясно, как и что будет с Евролигой. Не ясно, что будет с планетой в целом ) Но мы пережили 20, а значит живем дальше", - написала Седокова.

Бузова сразу прокомментировала пост: "Поздравляю вас. Любви бесконечной".

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я не знала, что сейчас модно ходить в купальнике и сапогах", "Это сейчас мода такая одевать сапоги не до конца, как Бородина ?", "Спасибо, вы тоже берегите себя, Анечка", "Крутейшие сапожки", "Главное маска а ягодицы открыты могут быть", "Красивые ноги", "Пиджак где такой купить?", "Низкосортно".

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