Дочь украинской исполнительницы Анны Седоковой восхитила фигурой, показавшись на свадьбе матери в экстра-мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, знаменитость пришла с возлюбленным Янисом Тиммой на шоу к скандальному российскому телеведущему, огорошив признанием. У них поинтересовались, когда же будет свадьба, в ответ на что Седокова рассказал, что она уже была.

«Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу. А тут вы пригласили и я сказала: «Янис, ну может быть, расскажем Ивану», - отметила она.

Помимо этого Седокова рассказала, почему все ее кадры с помолвки и самого торжества были «со слезами на глазах».

«Вдруг он становится на колени и тут у меня… На всех видео, которые у меня есть с помолвки и со свадьбы, я с заплаканным лицом. Я просто начинаю там реветь», - рассказала она.

В то же время в сети появились кадры с самого торжества, на которой дочь Седоковой явно затмила звездную мать, посветив роскошной фигурой в белоснежном экстра-мини. На фотографии также видно самого Яниса и их младшего сына.

Как известно, бывшая возлюбленная Сниса Тиммы разразилась проклятиями в адрес Седоковой, узнав о помолвке пары.

Сам праздник пара отметила еще шестого сентября в Барвихе. Отметили его при помощи ужиан на берегу реки с играми и танцами.

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