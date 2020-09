View this post on Instagram

На неделе я поделилась в сторис спортивным образом принцессы Дианы и получила массу удивлений.😱 А ведь спортивный стиль все время менялся и набирал обороты как раз в те года, да и мода циклична, как мы знаем. ⠀ В то время мода на спорт распространилась по всему миру. Гольф, теннис, крокет, коньки, лыжи, езда на лошади и велосипеде – для этих активностей требовалась совершенно новая одежда, не такая как для фитнеса. Тогда и появились первые футболки, поло, теннисные брюки, шорты и спортивная обувь. Понятное дело, что в каждой эпохе были свои тенденции: 🏀 80-х тренды задавала аэробика и шейпинг, впервые кроссовки начали использовать, как повседневную одежду, а не обувь для спортзала. Появились лосины и велосипедки, которые и сегодня – актуальный тренд. 🏀 В 90-х в моду вошли спортивные костюмы, сумки на пояс, бомберы и толстовки оверсайз. Спортивный стиль брал вдохновение у хип-хопа, гранжа и даже минимализма. На рекламе Calvin Klein Кейт Мосс позировала в одних джинсах и майке, тогда спортивный стиль стал более лаконичным и минималистичным. ⠀ И по сей день мне нравятся именно простые и комфортные спортивные образы и костюмы. Именно такие я создала и сама в линейке Comfy Sport @comfy___home 🕊 Как вам? ⠀ Еще интересно мнение мужчин и девушек тоже: нравятся ли вам спортивный стиль именно на девушках или только женственные образы?