Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", предстала в спортивном образе

Звезда опубликовала в Инстаграм пост, в котором рассуждала о спортивном стиле, пишет Politeka.net. Знаменитость предстала в коротком топе и спортивных штанах светло-серого цвета. Короткий верх костюма подскочил от того, что модель приподняла руки. Упругий животик так и приковывал к себе взгляд.

Завершили образ стильные очки и сумочка.

На других снимках звезда опубликовала снимки погибшей в 1997 году принцессы Дианы, которая также иногда появлялась на публике в спортивном образе.

"На неделе я поделилась в сторис спортивным образом принцессы Дианы и получила массу удивлений.😱 А ведь спортивный стиль все время менялся и набирал обороты как раз в те года, да и мода циклична, как мы знаем", - написала артистка.

Звезда рассказала, что в те годы была большая мода на спорт.

"Гольф, теннис, крокет, коньки, лыжи, езда на лошади и велосипеде – для этих активностей требовалась совершенно новая одежда, не такая, как для фитнеса", - подчеркнула Котова.

Именно в 90-е вошли в моду спортивные костюмы, сумки на пояс, бомберы и толстовки оверсайз.

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"И по сей день мне нравятся именно простые и комфортные спортивные образы и костюмы...

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Еще интересно мнение мужчин и девушек тоже: нравятся ли вам спортивный стиль именно на девушках или только женственные образы?", - поинтересовалась Татьяна.

"Когда на девушке кепка бейсболка ,то почему-то она мне начинает больше нравиться", "Я с ума схожу от спортивных костюмов, но так же и люблю одеваться, как золушка, но это только в особых случаях 😂🔥", - написали поклонники.

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