Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", предстала в спортивном образе 

Звезда опубликовала в Инстаграм пост, в котором рассуждала о спортивном стиле, пишет Politeka.net. Знаменитость предстала в коротком топе и спортивных штанах светло-серого цвета. Короткий верх костюма подскочил от того, что модель приподняла руки. Упругий животик так и приковывал к себе взгляд. 

Завершили образ стильные очки и сумочка. 

На других снимках звезда опубликовала снимки погибшей в 1997 году принцессы Дианы, которая также иногда появлялась на публике в спортивном образе. 

"На неделе я поделилась в сторис спортивным образом принцессы Дианы и получила массу удивлений.😱 А ведь спортивный стиль все время менялся и набирал обороты как раз в те года, да и мода циклична, как мы знаем", - написала артистка. 

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Звезда рассказала, что в те годы была большая мода на спорт. 

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На неделе я поделилась в сторис спортивным образом принцессы Дианы и получила массу удивлений.😱 А ведь спортивный стиль все время менялся и набирал обороты как раз в те года, да и мода циклична, как мы знаем. ⠀ В то время мода на спорт распространилась по всему миру. Гольф, теннис, крокет, коньки, лыжи, езда на лошади и велосипеде – для этих активностей требовалась совершенно новая одежда, не такая как для фитнеса. Тогда и появились первые футболки, поло, теннисные брюки, шорты и спортивная обувь. Понятное дело, что в каждой эпохе были свои тенденции: 🏀 80-х тренды задавала аэробика и шейпинг, впервые кроссовки начали использовать, как повседневную одежду, а не обувь для спортзала. Появились лосины и велосипедки, которые и сегодня – актуальный тренд. 🏀 В 90-х в моду вошли спортивные костюмы, сумки на пояс, бомберы и толстовки оверсайз. Спортивный стиль брал вдохновение у хип-хопа, гранжа и даже минимализма. На рекламе Calvin Klein Кейт Мосс позировала в одних джинсах и майке, тогда спортивный стиль стал более лаконичным и минималистичным. ⠀ И по сей день мне нравятся именно простые и комфортные спортивные образы и костюмы. Именно такие я создала и сама в линейке Comfy Sport @comfy___home 🕊 Как вам? ⠀ Еще интересно мнение мужчин и девушек тоже: нравятся ли вам спортивный стиль именно на девушках или только женственные образы?

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"Гольф, теннис, крокет, коньки, лыжи, езда на лошади и велосипеде – для этих активностей требовалась совершенно новая одежда, не такая, как для фитнеса", - подчеркнула Котова. 

Именно в 90-е вошли в моду спортивные костюмы, сумки на пояс, бомберы и толстовки оверсайз. 

"И по сей день мне нравятся именно простые и комфортные спортивные образы и костюмы...

Еще интересно мнение мужчин и девушек тоже: нравятся ли вам спортивный стиль именно на девушках или только женственные образы?", - поинтересовалась Татьяна. 

"Когда на девушке кепка бейсболка ,то почему-то она мне начинает больше нравиться", "Я с ума схожу от спортивных костюмов, но так же и люблю одеваться, как золушка, но это только в особых случаях 😂🔥", - написали поклонники. 

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