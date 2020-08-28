Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова взбудоражила ярким образом с арбузом

Знаменитость выложила смелое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. На нем Татьяна Котова улеглась на пол в одной лишь рубашке, которую еще и распахнула на груди. Хорошо заметно, что певица не надела под низ бюстгальтер, а возможно и трусики, ведь зону бикини она прикрыла обломком арбуза. Артистка смотрит в пол, позволив ее роскошным волосам свободно свисать на плечо. Вдобавок, она приняла соблазнительную позу, выставив напоказ свои стройные ноги и упругие бедра.

"Если бы мы все вместе писали мне песни, то какое было бы продолжение у новой «Половина»? "Когда меня ты целуешь, так хочу расстаять в твоих руках. 💔 Когда ты ревнуешь - ...", - поинтересовалась исполнительница в описании.

Пользователи соцсети восторженно оценили внешний вид красавицы в комментариях к фото:

"Аппетитная какая! ❤️"; "Когда ты ревнуешь я таю в твоих глазах🔥"; "Обворожительна❤️❤️❤️"; "Татьяна красотка❤️❤️❤️"; "Чудненько выглядишь на фото!!! 👌🙎‍♂️👍"; "Будто арбузные семечки в зубах😉"; "Богиня !😍 Эталон красоты!👍😉 Мечта"; "Самая сексуальная крошка".

Напомним, жаркая блондинка из "ВИА Гры" без белья показала, что прячет под пиджаком.

А еще Politeka писала, что роскошная блондинка из "ВИА Гры" Котова показала сочный ракурс без нижнего белья.

Также Politeka сообщала, что блондинка из "ВИА Гры" избавилась от трусиков, прикрыв срамоту арбузом.