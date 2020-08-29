Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова нашла способ отдохнуть и насладиться летом даже на карантине

В связи с пандемией, охватившей мир, планы очень многих людей на летний отдых за границей потерпели крах. Однако наиболее активные все же нашли достойную альтернативу в пределах родной страны. И звезды шоу-бизнеса не стали исключением, передает Politeka.net.

Татьяна Котова похвасталась у себя в Инстаграм тем, что открыла новые места для полноценного отдыха в России. Звезда отправилась на Алтай.

Девушка опубликовала снимок, на котором позирует в белом халате, сидя в кресле на террасе сруба и закинув ноги на поручни. Татьяна выглядит совершенно расслабленной и гармоничной. Она смотрит на роскошную природу вокруг и получает нескрываемое удовольствие.

«А ведь для настоящего расслабления много и не надо: чистый воздух, вкусная правильная еда, приятные глазу природные цвета, мощь и сила Земли, горные-водные источники, кровать и шале из сруба с ароматом сосны или кедра, травяной сбор и массаж после бани с эфирной каплей можжевельника. Слышишь, как ароматно звучит?», – написала она.

«Уххх ты просто богиня 😍😍😍😘», «Ноги 😍😍😍просто вот она натуральная красота 🤩», «До чего же ты красивая и идеальная😍Прекрасного отдыха, моя драгоценная. Пусть все у тебя будет замечательно❤», «Какая ты красивая,смотрю на тебя и восхищаюсь, какие шикарные ноги😍», «фотография получилась просто супер! вы прекрасно выглядите 💖», «Фотография у тебя действительно очень бомбическая, А ты вообще супер😍», – пишут в комментариях.

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