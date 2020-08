View this post on Instagram

В этом году, я решила по-полной воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать по России, как и большинство людей, которые хотели выбраться в отпуск этим летом. Понятно, что в Сочи, Анапу, Геденджик и Крым все итак ездили до этого, но я всегда хотела побывать именно на Алтае. ⠀ Горно- Алтайск встретил меня и окутал концепцией экологического курорта и природными программами 🌾🌿🏔 🧡🕊 ⠀ Мы порой так бежим за люксовыми отелями, системой «ол инклюзив», шумными вечеринками, дорогим оборудованием и евро-ремонтом в номерах, что не можем остановиться и насладиться самой природой, подышать воздухом и поймать баланс между «я в городе» и «я есть природа» 🕊🤍 ⠀ А ведь для настоящего расслабления много и не надо: чистый воздух, вкусная правильная еда, приятные глазу природные цвета, мощь и сила Земли, горные-водные источники, кровать и шалле из сруба с ароматом сосны или кедра, травяной сбор и массаж после бани с эфирной каплей можжевельника. Слышишь как ароматно звучит? 💚 ⠀ Спасибо @marin_ostrov.altay за гостеприимство и такой новый для меня туризм.