Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка "ВИА Гра", показала себя, рассказав о празднике

На фото красотка сидела на полу в блузке. На Котова не было штанов и скорее всего, трусиков. Татьяна прикрыла свою самую пикантную красоту арбузом, чтобы ничего не засветить. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнила певица ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Happy birthday to me!

И снова третье сентября...

С детства я была тем ещё стратегом. Мне удалось превратить песню «3 сентября» в собственный праздник.

Теперь, когда вся страна во главе с Шуфутинским напевает мой хеппи бездей - гимн, так сказать — это значит, что на дворе осень, все дети страны пошли в школу, а мой телефон разрывается от ваших поздравлений", - написала Котова.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Сочная", "Огонь. Гаснет.. всё", "Богиня, с днём рождения дорогая ! Пусть не гаснет свет в твоих глазах, не заканчиваются идеи в голове и в сердце не потухнет любовь".

Сообщалось,что бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова нашла способ отдохнуть и насладиться летом даже на карантине.

В связи с пандемией, охватившей мир, планы очень многих людей на летний отдых за границей потерпели крах. Однако наиболее активные все же нашли достойную альтернативу в пределах родной страны.

Напомним, экс-ВИА Гра Татьяна Котова без стыда распахнула рубашку, засмущав все

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