Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка "ВИА Гра", показала себя, рассказав о празднике

На фото красотка сидела на полу в блузке. На Котова не было штанов и скорее всего, трусиков. Татьяна прикрыла свою самую пикантную красоту арбузом, чтобы ничего не засветить. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнила певица ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Happy birthday to me! 🧡 ⠀ И снова третье сентября... ⠀ С детства я была тем ещё стратегом 😅 Мне удалось превратить песню «3 сентября» в собственный праздник 💃🏼 🎶 🥂 🎁 Теперь, когда вся страна во главе с Шуфутинским напевает мой хэппибездей - гимн, так сказать — это значит, что на дворе осень, все дети страны пошли в школу, а мой телефон разрывается от ваших поздравлений 🥳 🎈 ⠀ И я счастлива! ✨

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"Happy birthday to me! 

И снова третье сентября...

С детства я была тем ещё стратегом. Мне удалось превратить песню «3 сентября» в собственный праздник.

Теперь, когда вся страна во главе с Шуфутинским напевает мой хеппи бездей - гимн, так сказать — это значит, что на дворе осень, все дети страны пошли в школу, а мой телефон разрывается от ваших поздравлений", - написала Котова.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Сочная", "Огонь. Гаснет.. всё", "Богиня, с днём рождения дорогая ! Пусть не гаснет свет в твоих глазах, не заканчиваются идеи в голове и в сердце не потухнет любовь".

Сообщалось,что бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова нашла способ отдохнуть и насладиться летом даже на карантине.

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В этом году, я решила по-полной воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать по России, как и большинство людей, которые хотели выбраться в отпуск этим летом. Понятно, что в Сочи, Анапу, Геденджик и Крым все итак ездили до этого, но я всегда хотела побывать именно на Алтае. ⠀ Горно- Алтайск встретил меня и окутал концепцией экологического курорта и природными программами 🌾🌿🏔 🧡🕊 ⠀ Мы порой так бежим за люксовыми отелями, системой «ол инклюзив», шумными вечеринками, дорогим оборудованием и евро-ремонтом в номерах, что не можем остановиться и насладиться самой природой, подышать воздухом и поймать баланс между «я в городе» и «я есть природа» 🕊🤍 ⠀ А ведь для настоящего расслабления много и не надо: чистый воздух, вкусная правильная еда, приятные глазу природные цвета, мощь и сила Земли, горные-водные источники, кровать и шалле из сруба с ароматом сосны или кедра, травяной сбор и массаж после бани с эфирной каплей можжевельника. Слышишь как ароматно звучит? 💚 ⠀ Спасибо @marin_ostrov.altay за гостеприимство и такой новый для меня туризм.

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В связи с пандемией, охватившей мир, планы очень многих людей на летний отдых за границей потерпели крах. Однако наиболее активные все же нашли достойную альтернативу в пределах родной страны.

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