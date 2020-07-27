Известная певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о настроении

На фото Котова позирует в пижаме, а образ дополнила очками. Красотка также надела серьги и цепочки на шею, а на руке можно увидеть браслет. Татьяна сидела на диване и сделала губки "бантиком", чтобы показать поцелуй, пока ее снимали на фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение - хочется влюбиться ...

Заново во что-то: в жизнь , мелодию , пушистое милое создание, в рассветы и закаты и любимое вино. Просто хочется поймать это ощущение наполнения счастьем, как в первый раз. А во что или кого вы сейчас влюблены ?", - написала Котова.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Ещё в себя иногда хочется влюбиться", "Привет Котова. Вопрос риторический. Или ты в очередной раз хочешь услышать в кого здесь все влюблены? Таня, все влюблены в тебя!", "Поздно уже влюбляться. Уже давно не девочка", "Я сейчас влюблена в первого и своего единственного мужчину моего мужа и это длится на протяжении 13 лет", "Неземная".

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова показала себя и рассказала об изменениях.

Татьяна в этот раз позировала в велотреках и черной футболке. Образ красотка дополнила стильными очками, а также кроссовками и белыми носками. Котова смотрела в окно, задрав одну ногу на откос подоконника.

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