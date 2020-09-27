Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", постала в спортивному образі 

Зірка опублікувала в Instagram пост, в якому міркувала про спортивний стиль, пише Politeka.net. Знаменитість постала в короткому топі і спортивних штанях світло-сірого кольору. Короткий верх костюма підскочив від того, що модель підняла руки. Пружний животик так і приковував до себе погляд. 

Завершили образ стильні окуляри і сумочка. 

На інших знімках зірка опублікувала знімки загиблої в 1997 році принцеси Діани, яка також іноді з'являлася на публіці в спортивному образі. 

"На тижні я поділилася в сторіс спортивним образом принцеси Діани і отримала масу здивувань.😱 Але ж спортивний стиль весь час змінювався і набирав обертів якраз в ті роки, та й мода циклічна, як ми знаємо", - написала артистка. 

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Зірка розповіла, що в ті роки була велика мода на спорт. 

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На неделе я поделилась в сторис спортивным образом принцессы Дианы и получила массу удивлений.😱 А ведь спортивный стиль все время менялся и набирал обороты как раз в те года, да и мода циклична, как мы знаем. ⠀ В то время мода на спорт распространилась по всему миру. Гольф, теннис, крокет, коньки, лыжи, езда на лошади и велосипеде – для этих активностей требовалась совершенно новая одежда, не такая как для фитнеса. Тогда и появились первые футболки, поло, теннисные брюки, шорты и спортивная обувь. Понятное дело, что в каждой эпохе были свои тенденции: 🏀 80-х тренды задавала аэробика и шейпинг, впервые кроссовки начали использовать, как повседневную одежду, а не обувь для спортзала. Появились лосины и велосипедки, которые и сегодня – актуальный тренд. 🏀 В 90-х в моду вошли спортивные костюмы, сумки на пояс, бомберы и толстовки оверсайз. Спортивный стиль брал вдохновение у хип-хопа, гранжа и даже минимализма. На рекламе Calvin Klein Кейт Мосс позировала в одних джинсах и майке, тогда спортивный стиль стал более лаконичным и минималистичным. ⠀ И по сей день мне нравятся именно простые и комфортные спортивные образы и костюмы. Именно такие я создала и сама в линейке Comfy Sport @comfy___home 🕊 Как вам? ⠀ Еще интересно мнение мужчин и девушек тоже: нравятся ли вам спортивный стиль именно на девушках или только женственные образы?

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"Гольф, теніс, крокет, ковзани, лижі, їзда на коні і велосипеді – для цих активностей був потрібен абсолютно новий одяг, не такий як для фітнесу", - підкреслила Котова. 

Саме у 90-ті увійшли в моду спортивні костюми, сумки на пояс, бомбери і толстовки оверсайз. 

"І до цього дня мені подобаються саме прості і комфортні спортивні образи і костюми...

Ще цікава думка чоловіків і дівчат теж: чи подобаються вам спортивний стиль саме на дівчатах або тільки жіночні образи?",- поцікавилася Тетяна. 

"Коли на дівчині кепка бейсболка, то чомусь вона мені починає більше подобатися", " Я з розуму сходжу від спортивних костюмів, але так само і люблю одягатися як Попелюшка, але це тільки в особливих випадках😂 🔥", - написали шанувальники. 

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