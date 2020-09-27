Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", постала в спортивному образі

Зірка опублікувала в Instagram пост, в якому міркувала про спортивний стиль, пише Politeka.net. Знаменитість постала в короткому топі і спортивних штанях світло-сірого кольору. Короткий верх костюма підскочив від того, що модель підняла руки. Пружний животик так і приковував до себе погляд.

Завершили образ стильні окуляри і сумочка.

На інших знімках зірка опублікувала знімки загиблої в 1997 році принцеси Діани, яка також іноді з'являлася на публіці в спортивному образі.

"На тижні я поділилася в сторіс спортивним образом принцеси Діани і отримала масу здивувань.😱 Але ж спортивний стиль весь час змінювався і набирав обертів якраз в ті роки, та й мода циклічна, як ми знаємо", - написала артистка.

Зірка розповіла, що в ті роки була велика мода на спорт.

"Гольф, теніс, крокет, ковзани, лижі, їзда на коні і велосипеді – для цих активностей був потрібен абсолютно новий одяг, не такий як для фітнесу", - підкреслила Котова.

Саме у 90-ті увійшли в моду спортивні костюми, сумки на пояс, бомбери і толстовки оверсайз.

⠀

"І до цього дня мені подобаються саме прості і комфортні спортивні образи і костюми...

⠀

Ще цікава думка чоловіків і дівчат теж: чи подобаються вам спортивний стиль саме на дівчатах або тільки жіночні образи?",- поцікавилася Тетяна.

"Коли на дівчині кепка бейсболка, то чомусь вона мені починає більше подобатися", " Я з розуму сходжу від спортивних костюмів, але так само і люблю одягатися як Попелюшка, але це тільки в особливих випадках😂 🔥", - написали шанувальники.

Нагадавши, гаряча екс-ВІА Гра Котова ефектно задерла халат, оголивши розкішні ноги

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "ВІА Гри" розсунула ніжки, похвалившись своїм гарбузиком

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Тетяна Котова без сорому відчинила сорочку