Известная телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальными формами в белой маечке

Звезда часто публикует в своем Инстаграм самые разные посты, пишет Politeka.net. В этот раз Чехова показала, как проводит время на отдыхе.

Телеведущая опубликовала фото в Каппадокии (Турция). Звезда позировала в белой маечке, которая идеально подчеркнула ее пышный бюст. Сверху Анфиса надела рубашку и распахнула ее, чтобы показать невероятные формы, как можно лучше.

Легкие шортики отлично сидели на бедрах, выделив стройную талию.

"Пошла по грибы. Кто знает, эти, что на фото, ядовитые?😬☺️ А вообще, скоро в Москву возвращаться. Как там погодка?", - написала Чехова.

За два часа пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Классная❤️🔥", "Нет, даже очень не ядовитые!😋 Наслаждайтесь🤗", "Вот бы такие грибы у нас росли. Штуки три таких срубить, и на целый год бы хватило😂", "Что за прелесть! Эта женщина! 😊💐", "Эти - сушеные 😂 у нас в Питере лето , не знаю, как в Москве 🙌", "Красавица ❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍", "От сексапильности Анфисы даже у гор стояк ❤️", "Очень ядовитые, попробовав их больше не захочется никуда уезжать от них)", "Это белый гриб", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова лежала в синем платье в горошек на кровати у берега моря. Звезда оставила волосы распущенными, а ноги задрала вверх. Наряд немного даже задрался, а Чехова улыбалась на камеру, не обращая внимание на пикантность позы. На еще одном фото можно увидеть, как телеведущая задрала голову и расставила руки.

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