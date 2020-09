View this post on Instagram

В любой непонятной ситуации - путешествуй! Самый лучший опыт - это приобретенный в поездках. Когда ты понимаешь, что мир настолько Разный, и твоя правда, твои традиции для других ничего не значат. Что нет ничего странней, думать, что Мир крутится вокруг тебя и твоей Семьи! Мир огромный и в нем у каждого своё место! И все мы в нем одинаково важны.