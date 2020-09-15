42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась пышными формами в соблазнительном платье

Как сообщает Politeka.net, серия фотографий появилась у звезды в Инстаграм. Анфиса является одной из членов жюри проекта «Модель XL».

На одном из эфиров она предстала в невероятно роскошном платье красного цвета. Анфиса стояла возле стенки, показывая свой образ в полный рост. Плотная ткань, похожая на латекс или кожу, обтянула выдающиеся формы звезды, сделав акцент на округлых бедрах.

«Ну вот и закончились съемки шоу «Модель XL». Победительница выбрана, призы вручены, шампанское открыто! Это был невероятно тяжелейший выбор и очень крутой сезон. Я завидую вам, что скоро вы это всё увидите», - написала Анфиса под фото, спросив, понравился ли поклонникам ее финальный образ.

За час пост телеведущей собрал более 2,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ко-ро-ле-ва!», «Наконец-то!», «Вы- сногсшибательная, умопомрачительная. Всегда восхищаюсь Вами», «Шикарна», «Невероятно красивая», «Какой там XL???? Стройняшка S», «Обалденный лук. Готов до бесконечности раздевать», «Анфиса, вы прекрасны!», «Произведение искусства», «Очень красиво, красный цвет вам к лицу!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

Как сообщала Politeka, выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться: "Куколка".

Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».