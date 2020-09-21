Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя и рассказала об отдыхе
На фото Анфиса показалась в платье с небольшим декольте и большим разрезом. Волосы у красотки были распущены. Звезда шагала в кроссовках, а образ дополнила стильными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниччку знаменитости.
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«А там не опасно?»
С каких это пор цивильная Турция вызывает такие вопросы? А особенно Каппадокия, куда, в отличие от Анталии, прилетают в основном не только русские, но иностранцы со всего мира.
И известные мировые звезды, здесь явление обычное", - написала Чехова.
Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:
"Анфиса, вы в первый раз в Каппадокии?", "Огонь", "Моя красавица", "Как прекрасно", "В "цивильной'' Турции всегда не безопасно!".
Сообщалось, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась пышными формами в соблазнительном платье.
На одном из эфиров она предстала в невероятно роскошном платье красного цвета. Анфиса стояла возле стенки, показывая свой образ в полный рост. Плотная ткань, похожая на латекс или кожу, обтянула выдающиеся формы звезды, сделав акцент на округлых бедрах.
Напомним, роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды
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