Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя и рассказала об отдыхе

На фото Анфиса показалась в платье с небольшим декольте и большим разрезом. Волосы у красотки были распущены. Звезда шагала в кроссовках, а образ дополнила стильными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниччку знаменитости.

"Знаете, какой самый распространенный вопрос вы мне написали вчера в директ, когда я сказала, что прилетела в Каппадокию?

«А там не опасно?»

С каких это пор цивильная Турция вызывает такие вопросы? А особенно Каппадокия, куда, в отличие от Анталии, прилетают в основном не только русские, но иностранцы со всего мира.

И известные мировые звезды, здесь явление обычное", - написала Чехова.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Анфиса, вы в первый раз в Каппадокии?", "Огонь", "Моя красавица", "Как прекрасно", "В "цивильной'' Турции всегда не безопасно!".

Сообщалось, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась пышными формами в соблазнительном платье.

На одном из эфиров она предстала в невероятно роскошном платье красного цвета. Анфиса стояла возле стенки, показывая свой образ в полный рост. Плотная ткань, похожая на латекс или кожу, обтянула выдающиеся формы звезды, сделав акцент на округлых бедрах.

Напомним, роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды

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А еще Politeka сообщала, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде



