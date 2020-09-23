Знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова покрасовалась роскошным телом на отдыхе в Турции

Звезда поделилась новым ярким снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В эти дни Чехова наслаждается теплом и солнцем в жаркой Турции. Звезда охотно делится с поклонниками живописными кадрами своего яркого путешествия. На новом фото ведущая показала, как наслаждается спокойной прогулкой по реке на гондоле. Снимок будто пропитан духом Венеции.

На фото Чехова позирует сидя в лодке в роскошном черном платье с разлетающейся юбкой, которую она задрала вверх, обнажив свои длинные загорелые ножки. Фигура ведущей так и приковывает к себе взгляд.

За знаменитостью можно увидеть турка, который выполняет роль гондольера.

«Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались. Нашла в Каппадокии маленькую Венецию», - подписала снимок Чехова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Прекрасная Анфиса», «Ноги огонь», «КакоВа красота», «Сзади такой турецкий гондольер», «Если немножко поменять задний фон и чуть-чуть переодеть лодочника (или как они называются), то от Венеции и не отличишь», «Шикарные ноги», «Великолепный вид и потрясающая Анфиса», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Чехова показала яркое фото с отдыха.

Анфиса показалась в платье с небольшим декольте и большим разрезом. Волосы у красотки были распущены. Звезда шагала в кроссовках, а образ дополнила стильными очками.

Напомним, бесстрашная Анфиса Чехова позволила заглянуть себе под юбку в огромном разрезе.

Как сообщала Politeka, фигуристая Анфиса Чехова вскружила голову видом в красном тесном платье: «Готов раздевать».

Также Politeka писала, что выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться.