Знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова покрасовалась роскошным телом на отдыхе в Турции
Звезда поделилась новым ярким снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В эти дни Чехова наслаждается теплом и солнцем в жаркой Турции. Звезда охотно делится с поклонниками живописными кадрами своего яркого путешествия. На новом фото ведущая показала, как наслаждается спокойной прогулкой по реке на гондоле. Снимок будто пропитан духом Венеции.
На фото Чехова позирует сидя в лодке в роскошном черном платье с разлетающейся юбкой, которую она задрала вверх, обнажив свои длинные загорелые ножки. Фигура ведущей так и приковывает к себе взгляд.
За знаменитостью можно увидеть турка, который выполняет роль гондольера.
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«Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались. Нашла в Каппадокии маленькую Венецию», - подписала снимок Чехова.
Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.
«Прекрасная Анфиса», «Ноги огонь», «КакоВа красота», «Сзади такой турецкий гондольер», «Если немножко поменять задний фон и чуть-чуть переодеть лодочника (или как они называются), то от Венеции и не отличишь», «Шикарные ноги», «Великолепный вид и потрясающая Анфиса», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Чехова показала яркое фото с отдыха.
Анфиса показалась в платье с небольшим декольте и большим разрезом. Волосы у красотки были распущены. Звезда шагала в кроссовках, а образ дополнила стильными очками.
Напомним, бесстрашная Анфиса Чехова позволила заглянуть себе под юбку в огромном разрезе.
Как сообщала Politeka, фигуристая Анфиса Чехова вскружила голову видом в красном тесном платье: «Готов раздевать».
Также Politeka писала, что выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться.