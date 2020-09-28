Відома телеведуча Анфіса Чехова похвалилася ідеальними формами в білій маєчці

Зірка часто публікує у своєму Instagram найрізноманітніші пости, пише Politeka.net. Цього разу Чехова показала, як проводить час на відпочинку.

Телеведуча опублікувала фото в Каппадокії (Туреччина). Зірка позувала в білій маєчці, яка ідеально підкреслила її пишний бюст. Зверху Анфіса одягла сорочку і розкрила її, щоб показати неймовірні форми, як можна краще.

Легкі шортики відмінно сиділи на стегнах, виділивши струнку талію.

"Пішла по гриби. Хто знає, ці, що на фото, отруйні?️ ️ А взагалі, скоро в Москву повертатися. Як там погодка?",- написала Чехова.

За дві години пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Класна❤️🔥", " ні, навіть дуже не отруйні!😋 Насолоджуйтесь 🤗", " От би такі гриби у нас росли. Штуки три таких зрубати, і на цілий рік би вистачило😂", " що за краса! Ця жінка! 😊 💐 ", "Ці - сушені 😂 у нас в Пітері літо , не знаю, як в Москві🙌", "красуня ❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍", "від сексапільності Анфіси навіть у гір стояк ❤️", " дуже отруйні, спробувавши їх більше не захочеться нікуди їхати від них)", "це білий гриб", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова лежала в синій сукні в горошок на ліжку біля берега моря. Зірка залишила волосся розпущеним, а ноги задерла вгору. Наряд трохи навіть задерся, а Чехова посміхалася на камеру, не звертаючи увагу на пікантність пози. На ще одному фото можна побачити, як телеведуча задерла голову і розставила руки.

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