Российская телеведущая Анфиса Чехова продолжает наслаждаться отдыхом в солнечной Турции

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз звезда решила порадовать мужскую часть свой аудитории в соцсети Instagram.

Так, популярная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала взрослое фото, на котором ее можно увидеть практически голой.

Жаркий снимок, опубликованный в Instagram, российская звезда сделала в мраморном джакузи.

"Кажется Инстаграм начал банить полуголые фото. А я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории. Они ведь пишут в директ: Мол, Анфиса, вы все духи женские рекламируете, косметику и постельное бельё, а про нас, мужиков, забываете. Вот, вспомнила о вас, мальчики, а Инстаграм взял и всю малину нам обломал", - говорится в подписи к новой публикации.

Фанаты завалили телеведущую лайками и комментариями, а также отметили, что на этом снимке кружевные трусики "явно лишние".

"Это какой-то сбой с этими лайками в Инстаграм", "Трусики это лишнее", "Просто мечта", "Красотка", "Ого...", "Какая красивая баня", "Какая хорошая", "Ты просто ракета, Анфиса", "Анфиса, вы такая шикарная", "Ты прелесть", "О боже, как красиво", "Хороший орех", "Анфиса, спасибо большое, что про нас не забываете", "Красивое фото получилось", - написали они под публикацией Чеховой.

Ранее мы рассказывали, как Анфиса Чехова удивила снимком с турком.

В эти дни Чехова наслаждается теплом и солнцем в жаркой Турции. На новом фото ведущая показала, как наслаждается спокойной прогулкой по реке на гондоле. Снимок будто пропитан духом Венеции.

На фото Чехова позирует сидя в лодке в роскошном черном платье с разлетающейся юбкой, которую она задрала вверх, обнажив свои длинные загорелые ножки. Фигура ведущей так и приковывает к себе взгляд.

За знаменитостью можно увидеть турка, который выполняет роль гондольера.

Напомним, бесстрашная Анфиса Чехова позволила заглянуть себе под юбку в огромном разрезе.

Как сообщала Politeka, фигуристая Анфиса Чехова вскружила голову видом в красном тесном платье: «Готов раздевать».

Также Politeka писала, что выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться.