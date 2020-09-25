Украинцы восприняли в штыки совет от скандальной звезды "Ревизора", телеведущей Ольги Фреймут по поводу этикета за столом
Как передает Politeka.net, Фреймут опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, попытавшись перевоспитать соотечественников (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Ольга показала, как правильно есть хлеб: оказывается, по этикету, кусать и резать - нельзя, можно только отщипывать. Для некоторых украинцев, которых "поучали бабушки", что если щипать хлеб, на пальцах появятся заусеницы, подобный совет стал, как "красная тряпка" для быка. В то же время многих удивило, что они интуитивно только так хлеб всегда и ели.
"Как правильно есть хлеб? Кусать? Разрезать? Нет. Хлеб всегда отщипываем. Даже если подали булочку и отдельно масло, разрезать ее пополам не этикетно. Отламываем кусочек - и его мажем. #этикетсфреймут", - отметила Фреймут в подписи.
Совет телеведущей произвел фурор в сети:
Униженная Королева рассказала, как живет с Тарзаном после измен, в сети не сдержались: "Кому этот старый кентавр нужен..."
Взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле..."
Дерзкая Ивлеева из «Орла и решки» разлеглась на полу в смелом мини: «Дикая львица»
Какой Ани Лорак была до пластики и развода, в сети всплыло неожиданное фото: "Где ее родинки?"
"А якщо вже готова канапка?) Її теж не кусати?)" - "відкриті сендвічі їмо з приборами. Закриті - кусаємо. Чистий хліб - відщипуємо😊"
"Всегда так делала интуитивно, это и выглядит - красиво"
"А мене вчили завжди навпаки, що щипати не виховано і не культурно😊"
"А причём здесь у нас английские традиции?😝"
"Бред. Всю жизнь бабушки говорили, что хлеб нельзя отламывать или отрывать, заусенцы будут"
"Оце новина!! Я обожню відщіпувати шматочки хліба і насолоджуватися ним!!! А мені постійного говорять, що це погано і не гарно, треба лише кусати!!! Тепер знаю, що вчиняла вірно👍🏻"
"Шаурму и бургеры с хот-догами вы тоже щипаете????)"
"Фу-фу! Вы действительно едите такие булочки?"
"Это пропаганда. Мы все таки не Англия. Я очень вас уважаю, но это уже похоже на провокацию"
"Что за глупости, это кто решил, что так правильно? Как удобно, так и ешь. Никто не имеет права ставить рамки и устанавливать правила, тем более касательно такой мелочи"
"Це дійсно корисна порада 👍 Ніколи цього не чула раніше. Дякую"
Ранее сообщалось, что Фреймут разгромили в сети за видеоурок, как правильно есть виноград.
«Как правильно есть виноград из фруктовницы: отщипывать по ягодке? Нет. Отрезаем веточку специальными ножницами, а потом берем себе на тарелку. Или отламываем веточку - и едим себе», - поучала пользователей Ольга.
Напомним, что поскандалившая с Кухар Фреймут теперь учит украинцев выпивать: "Держите за ножку".
Также Politeka писала, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».