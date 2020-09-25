"Это уже похоже на провокацию"

Украинцы восприняли в штыки совет от скандальной звезды "Ревизора", телеведущей Ольги Фреймут по поводу этикета за столом

Как передает Politeka.net, Фреймут опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, попытавшись перевоспитать соотечественников (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Ольга показала, как правильно есть хлеб: оказывается, по этикету, кусать и резать - нельзя, можно только отщипывать. Для некоторых украинцев, которых "поучали бабушки", что если щипать хлеб, на пальцах появятся заусеницы, подобный совет стал, как "красная тряпка" для быка. В то же время многих удивило, что они интуитивно только так хлеб всегда и ели.

"Как правильно есть хлеб? Кусать? Разрезать? Нет. Хлеб всегда отщипываем. Даже если подали булочку и отдельно масло, разрезать ее пополам не этикетно. Отламываем кусочек - и его мажем. #этикетсфреймут", - отметила Фреймут в подписи.

Совет телеведущей произвел фурор в сети:

"А якщо вже готова канапка?) Її теж не кусати?)" - "відкриті сендвічі їмо з приборами. Закриті - кусаємо. Чистий хліб - відщипуємо😊"

"Всегда так делала интуитивно, это и выглядит - красиво"

"А мене вчили завжди навпаки, що щипати не виховано і не культурно😊"

"А причём здесь у нас английские традиции?😝"

"Бред. Всю жизнь бабушки говорили, что хлеб нельзя отламывать или отрывать, заусенцы будут"

"Оце новина!! Я обожню відщіпувати шматочки хліба і насолоджуватися ним!!! А мені постійного говорять, що це погано і не гарно, треба лише кусати!!! Тепер знаю, що вчиняла вірно👍🏻"

"Шаурму и бургеры с хот-догами вы тоже щипаете????)"

"Фу-фу! Вы действительно едите такие булочки?"

"Это пропаганда. Мы все таки не Англия. Я очень вас уважаю, но это уже похоже на провокацию"

"Что за глупости, это кто решил, что так правильно? Как удобно, так и ешь. Никто не имеет права ставить рамки и устанавливать правила, тем более касательно такой мелочи"

"Це дійсно корисна порада 👍 Ніколи цього не чула раніше. Дякую"

Ранее сообщалось, что Фреймут разгромили в сети за видеоурок, как правильно есть виноград.

«Как правильно есть виноград из фруктовницы: отщипывать по ягодке? Нет. Отрезаем веточку специальными ножницами, а потом берем себе на тарелку. Или отламываем веточку - и едим себе», - поучала пользователей Ольга.

Напомним, что поскандалившая с Кухар Фреймут теперь учит украинцев выпивать: "Держите за ножку".

Также Politeka писала, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».