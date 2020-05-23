Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут разозлила подписчиков уроком о том, как правильно есть виноград

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как правильно есть виноград из фруктовницы: отщипывать по ягодке? Нет. Отрезаем веточку специальными ножницами, а потом берем себе на тарелку. Или отламываем веточку - и едим себе», - говорится в сообщении.

Уточним, что поклонники Фреймут не поняли ее урока и принялись критиковать телеведущую.

«Был бы виноград, а как его кушать разберёмся», «какой ужас – почему у вас отсутствуют ножницы для винограда?», «много кто из украинцев просто не может позволить себе сейчас виноград», «Хитрюшка, уже имела подготовленную веточку винограда», «как же я жила без этой инфы», «наконец-то открыла глаза нам, безграмотным, на то, как правильно быть богемой», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая Ольга Она поделилась своими знаниями в видеоролике, который записала для своего блога в "Инстаграм".

Ольга Фреймут прославилась на всю страну благодаря программе "Ревизор", где она проверяла чистоту и порядок в различных заведениях. Позже у нее появилась авторское шоу "Инспектор Фреймут". Далеко не все правила звезда озвучивает на телевидении, некоторые она приберегла для пользователей сети.

Напомним, Фреймут забыла об имидже леди и разделась ради пикантных кадров.

Также Politeka писала, что Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Фреймут напугала украинцев новой внешностью, сеть кипит.