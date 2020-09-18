Экс-телеведущая "Ревизора" Ольга Фреймут рассказала о правилах этикета, удививших сеть
Не секрет, что Ольга была преподавателем этикета в шоу «Від пацанки до панянки», после чего начала публиковать личные советы в социальной сети Инстаграм и рассказывать о разных традициях, о которых уже мало кто помнит. Впрочем, под такими постами с советами часто поклонники и просто пользователи сети устраивают целые споры, связанные с замечаниями Ольги и недавними событиями.
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«Как правильно держать бокал? Если есть ножка, то всегда за ножку. Чем ниже возьметесь, тем более элегантный вид будете иметь. Смотрите, чтобы не было «лапы монстра» - не хватайтесь за стекло растопыренными пальцами. Бокалы с красным вином тоже берем за ножку - и дело даже не в температуре руки, от которой может нагреться напиток. На запястье мы часто наносим духи, если возьмемся рукой за основу бокала, останется запах, который перебьет оригинальный аромат вина», - рассказывает телеведущая.
Как и ожидалось, в Инстаграм пост оценили весьма неоднозначно. В связи с недавним скандалом Ольги и Екатерины Кухар, многие припомнили артистке ее поведение на шоу, другие восхитились стилем Ольги и ее рассказами о правилах этикета:
«Побольше бы таких видео 😍», «Только плебеи, думаю, считают, что Вы "классно поставили на место ...". Пришли учиться танцевать, так учитесь, совершенствуйте технику, мужественно держите критику. Помните, что это шоу и то, что Вас туда на веревке не влекли и не обещали, что будут Вас только любить, как сладкий леденец 😆 Если режиссеры просят Вас для "перца" поспорить с судьями. Скажите им, что зритель ценит Вас как Фреймут, а не как Никитюк, и Вы - не хабалка», «Классно вы '' королеву '' на танцах поставили на место 👍», «Олюню, Вы такая элегантная и утонченная, что невозможно не любоваться Вами!», «А как невозмутимо реагировать на язвительные замечания по мастерству, когда участвуешь в соревновании? 🤣» Снимите пожалуйста как элегантно сидеть на унитазе, потому бокал с шампанским мы держим каждый день, а вот как егегантно выполнять ежедневные потребности, хотелось бы знать 😌😌😌🌸🌸🌸Дякую!».
Ранее мы сообщали, в сети много шума наделал конфликт Кухар с Ольгой Фреймут, участницей нового сезона "Танців з зірками". Последняя, раздосадованная низкой оценкой судьи, выпалила, что лучше бы Екатерина сходила в церковь и покаялась вместо того, чтобы судить.
Член жюри не смолчала и тоже колко ответила Фреймут:
"Оля, дорогая моя, я, конечно, согласна. Но я пойду туда только вместе с тобой. А потом мы пойдем к моей куме - психотерапевту Наталье Холоденко, она примет нас без очереди".
Стоит отметить, многие в соцсети поддержали Фреймут.
"Тільки Оля могла поставити на місце Кухар😆😆👍, классс!!!"; "Нарешті !!!! Ура, хтось відповів і поставив на місце хамку!"; "Оля умница, сделала Кухар, браво!"; "Оля красотка, так корректно и красиво заткнула Кухар. 👍", - писали в комментариях под видео в Инстаграм.
Позднее Фреймут прокомментировала случившееся, объяснив, что самба, которая и стала причиной распрей, "далась ей тяжело".
Напомним, что звезда "Танців з зірками" резко ответил недовольной Кухар: "Посмотрел бы я, Катя, как вы..."
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