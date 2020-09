View this post on Instagram

Як правильно тримати бокал? Якщо є ніжка, то завжди за ніжку. Чим нижче візьметеся, тим елегантніший вигляд матимете. Пильнуйте, щоб не було «лапи монстра» - не хапайтеся за скло розчепіреними пальцями. Бокали з червоним вином теж беремо за ніжку- і справа навіть не в температурі руки, від якої може нагрітися напій. На зап’ястя ми часто наносимо парфуми, якщо візьмемося рукою за основу бокалу, залишиться запах, що переб’є оригінальний аромат вина. #етикетзфреймут @contemporary_manners @snowdrop_publishing @debretts1769 @chloe_kiev