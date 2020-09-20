Фреймут рассказала всю правду об участии в проекте

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, которая является одной из участниц "Танці з зірками", рассказала, кто уговорил ее принять участие в шоу

Как сообщает Politeka.net, об этом звезда рассказала у себя в Инстаграм. Пост она сопроводила фотографией со своей подругой, хореографом Яной Заец, которая также участвует в проекте.

«Танцевать я не собиралась. Терпеть не могу участвовать в конкурсах, где меня должны оценивать по каким-то стандартам, субъективно. Всегда важно устраивать саму себя. Но @zlayazaya_official настояла. Мы готовились три раза в неделю, Яна доводила до ума мое тело», - заявила Фреймут.

Сейчас, по словам телеведущей, она рада, что согласилась на уговоры подруги. Она поблагодарила за поддержку своего партнера по танцам, дочку Злату, а также руководителя телешоу на «1+1» Владимира Завадюка.

«Не обращайте внимание ни на кого, танцуйте пожалуйста в своё удовольствие», - написале Ольге поклонники в комментариях.

Отметим, что на последнем эфире шоу Ольга повздорила с судьей «Танців» Екатериной Кухар. Фреймут, которая не привыкла терпеть критику, заявила, что Кухар стоит пойти в церковь покаяться.

Напомним, что счастливая Фреймут поделилась памятным моментом со своей красавицей-дочкой: «Выросла мамина куколка».

Как сообщала Politeka, поскандалившая с Кухар на "Танцях з зірками" Фреймут теперь учит украинцев выпивать: "Держите за ножку".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар едко разнесла Фреймут на "Танцях з зірками" и предложила лечиться: "Оля, дорогая моя...".