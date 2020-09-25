"Це вже схоже на провокацію"

Українці сприйняли в багнети пораду від скандальної зірки "Ревізора", телеведучої Ольги Фреймут з приводу етикету за столом

Як передає Politeka.net, Фреймут опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, спробувавши перевиховати співвітчизників (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Ольга показала, як правильно їсти хліб: виявляється, за етикетом, кусати і різати - не можна, а тільки відщипувати. Для деяких українців, яких "повчали бабусі", що якщо щипати хліб, на пальцях з'являться задирки, подібна порада стала, як "червона ганчірка" для бика. У той же час багатьох здивувало, що вони інтуїтивно тільки так хліб завжди і їли.

"Як правильно їсти хліб? Кусати? Розрізати? Ні. Хліб завжди відщипуємо. Навіть якщо подали булочку і окремо масло, розрізати її навпіл не потрібно. Відламуємо шматочок - і його мажемо. #етикетсфреймут", - зазначила Фреймут у підписі.

Порада телеведучої викликала фурор в мережі:

"А якщо вже готова канапка?) Її теж не кусати?)" - "відкриті сендвічі їмо з приладами. Закриті - кусаємо. Чистий хліб - відщипуємо😊"

"Завжди так робила інтуїтивно, це і виглядає - красиво"

"А мене вчили завжди навпаки, що щипати не виховано і не культурно😊"

"А причому тут у нас англійські традиції?😝"

"Марення. Все життя бабусі говорили, що хліб не можна відламувати або відривати, задирки будуть"

"Оце новина!! Я обожню відщіпувати шматочки хліба і насолоджуватися ним!!! А мені постійного говорять, що це погано і не гарно, треба лише кусати!!! Тепер знаю, що вчиняла вірно 👍"

"Шаурму і бургери з хот-догами ви теж щипаєте????)"

"Фу-фу! Ви дійсно їсте такі булочки?"

"Це пропаганда. Ми все таки не Англія. Я дуже вас поважаю, але це вже схоже на провокацію"

"Що за дурниці, це хто вирішив, що так правильно? Як зручно, так і їж. Ніхто не має права ставити рамки і встановлювати правила, тим більше щодо такої дрібниці"

"Це дійсно корисна порада 👍 Ніколи цього не чула раніше. Дякую"

Раніше повідомлялося, що Фреймут розгромили в мережі за відеоурок, як правильно їсти виноград.

"Як правильно їсти виноград з фруктовниці: відщипувати по ягідці? Ні. Відрізаємо гілочку спеціальними ножицями, а потім беремо собі на тарілку. Або відламуємо гілочку - і їмо собі", - повчала користувачів Ольга.

Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".

Також Politeka писала, що відчайдушна Кухар знову зірвалася після скандалу з Фреймут на «Танцях з зірками»: «торкнувшись дна...».