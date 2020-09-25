Українці сприйняли в багнети пораду від скандальної зірки "Ревізора", телеведучої Ольги Фреймут з приводу етикету за столом
Як передає Politeka.net, Фреймут опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, спробувавши перевиховати співвітчизників (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Ольга показала, як правильно їсти хліб: виявляється, за етикетом, кусати і різати - не можна, а тільки відщипувати. Для деяких українців, яких "повчали бабусі", що якщо щипати хліб, на пальцях з'являться задирки, подібна порада стала, як "червона ганчірка" для бика. У той же час багатьох здивувало, що вони інтуїтивно тільки так хліб завжди і їли.
"Як правильно їсти хліб? Кусати? Розрізати? Ні. Хліб завжди відщипуємо. Навіть якщо подали булочку і окремо масло, розрізати її навпіл не потрібно. Відламуємо шматочок - і його мажемо. #етикетсфреймут", - зазначила Фреймут у підписі.
Порада телеведучої викликала фурор в мережі:
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"А якщо вже готова канапка?) Її теж не кусати?)" - "відкриті сендвічі їмо з приладами. Закриті - кусаємо. Чистий хліб - відщипуємо😊"
"Завжди так робила інтуїтивно, це і виглядає - красиво"
"А мене вчили завжди навпаки, що щипати не виховано і не культурно😊"
"А причому тут у нас англійські традиції?😝"
"Марення. Все життя бабусі говорили, що хліб не можна відламувати або відривати, задирки будуть"
"Оце новина!! Я обожню відщіпувати шматочки хліба і насолоджуватися ним!!! А мені постійного говорять, що це погано і не гарно, треба лише кусати!!! Тепер знаю, що вчиняла вірно 👍"
"Шаурму і бургери з хот-догами ви теж щипаєте????)"
"Фу-фу! Ви дійсно їсте такі булочки?"
"Це пропаганда. Ми все таки не Англія. Я дуже вас поважаю, але це вже схоже на провокацію"
"Що за дурниці, це хто вирішив, що так правильно? Як зручно, так і їж. Ніхто не має права ставити рамки і встановлювати правила, тим більше щодо такої дрібниці"
"Це дійсно корисна порада 👍 Ніколи цього не чула раніше. Дякую"
Раніше повідомлялося, що Фреймут розгромили в мережі за відеоурок, як правильно їсти виноград.
"Як правильно їсти виноград з фруктовниці: відщипувати по ягідці? Ні. Відрізаємо гілочку спеціальними ножицями, а потім беремо собі на тарілку. Або відламуємо гілочку - і їмо собі", - повчала користувачів Ольга.
Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".
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