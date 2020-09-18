Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар после скандала с телеведущей Олей Фреймут распсиховалась, заговорив о своей судьбе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кто знает меня ОЧЕНЬ БЛИЗКО и долго, наслышаны, что мне НИКОГДА НИЧЕГО в этой жизни не давалось легко.... Яркий тому пример: состояние, в котором я получила Киевское государственное хореографическое училище», - говорится в сообщении.

Поэтому, утверждает Кухар, ей буквально «суждено» добираться до дна, после чего она кардинально все меняет.

«Но, наверное, так уж мне суждено, только коснувшись дна — я обретаю крылья...А самое важное, что рядом со мной мои верные друзья и невидимые, но ТАКИЕ ВАЖНЫЕ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ!» - говорится в тексте сообщения.

На опубликованных кадрах Кухар позирует в черном платье, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Катя, у вас все получится!», «великолепная», «звезда», «Восхищаюсь Вами, Вы пример очень воспитанной, умной женщины, которая трудится и результаты труда конечно же видно во всем», «очень красивая», - пишут они.

Напомним, что Фреймут показалась в обнимку с молодым красавцем, фото облетело сеть