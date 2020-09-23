Российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс показала, как раскрепощается на яхте

Звезда появилась в разных нарядах, в которых демонстрировала свою сексуальность, сообщает Politeka.net. Эвелина в разных позах показывала свои упругие ягодицы и пышную грудь. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В частности артистка позировала в розовой пижаме, которая распахнулась от ветра и стало заметно белье красотки. Однако Бледанс это совершенно не смущало, она даже не попыталась поправить рубашку.

На других кадрах Эвелина позировала в пижамах других цветов. В частности, артистка распахнула черную - и показала прелести в красном лифчике.

"Чувствуете силу места?... настроение неги и сексуальности", - написала актриса.

Далее звезда написала о марафоне, в котором поделится всем, "чему научилась за жизнь".

За час кадры собрали более 20 тысяч просмотров.

"Мы заметили много всего секретного и интересного", "Красотка.🌞", "Женщина в соку!!супер !!", "🔥🔥🔥Эвелина, Вы лучшая!!!! Счастья Вам бесконечного и океан любви!!", "Бельё очень красивое и вы в нём👍💜🌸💜", "Великолепна!👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥", "Огнище👍🏻", "Богиня 😍😍😍!", "Айя😍😍😍", "Вы прекрасны спору нет!!!", "Слов нет👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤🔥🔥🔥🔥🔥", "Красотка ,так держать🎉", - написали пользователи сети.

Напомним, Эвелина Бледанс позировала в строгом синем платье с воротником под горло, ее руки подняты вверх, выражение лица серьезное.

"Доигралась...", – коротко подписала фотографию знаменитость.

Поклонники повеселились в комментариях.

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