Російська ведуча і актриса Евеліна Бльоданс показала, як розкріпачується на яхті
Зірка з'явилася в різних нарядах, в яких демонструвала свою сексуальність, повідомляє Politeka.net. Евеліна в різних позах показувала свої пружні сідниці і пишні груди. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Зокрема артистка позувала в рожевій піжамі, яка розчахнулася від вітру і стала помітна білизна красуні. Однак Бльоданс це абсолютно не бентежило, вона навіть не спробувала поправити сорочку.
На інших кадрах Евеліна позувала в піжамах інших кольорів. Зокрема, артистка розчахнула чорну - і показала принади в червоному ліфчику.
"Відчуваєте силу місця?... настрій млості і сексуальності", - написала актриса.
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Далі зірка написала про марафон, в якому поділиться всім, "чого навчилася за життя".
За годину кадри зібрали понад 20 тисяч переглядів.
"Ми помітили багато всього секретного і цікавого", "красуня.🌞 ", "Жінка в соку!!супер !!", "🔥 🔥 🔥Евеліна, ви найкраща!!!! Щастя вам нескінченного і океан любові!!", "Білизна дуже красива і ви в ній👍 💜 🌸 💜", "Приголомшлива!👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥", "Вогнище👍 🏻", "Богиня😍 😍 😍!", "Айя😍 😍 😍", "ви прекрасні спору немає!!!", "Слів немає👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤🔥🔥🔥🔥🔥", "красуня, так тримати🎉", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Евеліна Бльоданс позувала в суворій синій сукні з коміром під горло, її руки підняті вгору, вираз обличчя серйозний.
"Догралася...",- коротко підписала фотографію знаменитість.
Шанувальники повеселилися в коментарях.
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