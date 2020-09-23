Російська ведуча і актриса Евеліна Бльоданс показала, як розкріпачується на яхті 

Зірка з'явилася в різних нарядах, в яких демонструвала свою сексуальність, повідомляє Politeka.net. Евеліна в різних позах показувала свої пружні сідниці і пишні груди. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Зокрема артистка позувала в рожевій піжамі, яка розчахнулася від вітру і стала помітна білизна красуні. Однак Бльоданс це абсолютно не бентежило, вона навіть не спробувала поправити сорочку. 

На інших кадрах Евеліна позувала в піжамах інших кольорів. Зокрема, артистка розчахнула чорну - і показала принади в червоному ліфчику. 

"Відчуваєте силу місця?... настрій млості і сексуальності", - написала актриса.

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Далі зірка написала про марафон, в якому поділиться всім, "чого навчилася за життя". 

За годину кадри зібрали понад 20 тисяч переглядів. 

"Ми помітили багато всього секретного і цікавого", "красуня.🌞 ", "Жінка в соку!!супер !!", "🔥 🔥 🔥Евеліна, ви найкраща!!!! Щастя вам нескінченного і океан любові!!", "Білизна дуже красива і ви в ній👍 💜 🌸 💜", "Приголомшлива!👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥", "Вогнище👍 🏻", "Богиня😍 😍 😍!", "Айя😍 😍 😍", "ви прекрасні спору немає!!!", "Слів немає👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤🔥🔥🔥🔥🔥", "красуня, так тримати🎉", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс позувала в суворій синій сукні з коміром під горло, її руки підняті вгору, вираз обличчя серйозний.

"Догралася...",- коротко підписала фотографію знаменитість.

Шанувальники повеселилися в коментарях. 

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@elena_accessories_1859 - от тапочек до белья - настроение неги и сексуальности. Именно такими нежно расслабленными и уверенными в себе будут все мои девочки после 21го дня марафона «Играй не играя»💓💋🌟 Мы качнем забытое или неиспытанное. И сделаем это вместе! Я каждую проведу за ручку по этому пути, я каждой дам частичку своей любви и добра, поделюсь всем, чему научилась за жизнь. Ссылка в шапке профиля. Кто еще не с нами? Присоединяйтесь! Я с вами! Я для вас!

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