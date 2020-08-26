Популярная российская актриса Эвелина Бледанс показала, где провела отдых с сыном

Звезда порадовала поклонников новым постом, где предстала в интересном виде, сообщает Politeka.net. Актриса опубликовала несколько фото и видео, на которых похвасталась своей фигурой.

На первом снимке артистка позировала в облегающем топе без белья, что видно под определенным выпирающим признакам. На остальных кадрах красотка предстала в купальнике телесного цвета.

Звезда не только пошла в своеобразный поход в Крыму, но даже решилась искупаться.

"Можете поздравить Семена (сын звезды - прим авт.) с первым серьезным походом в горы. А я, как всегда, ищу места силы, вода минус 9 для меня вообще не помеха!", - написала артистка.

Всего за 10 минут пост Бледанс собрал почти 600 лайков и много комментариев.

"Пощадите уже, Эвелина, устал наяривать уже на Вас каждый час!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Вода минус 9 это лёд же😄", "Да, там реально очень красиво 😍", "Вы женщина 🔥любуюсь вами ❤️", "Поздравляем Семена, он умничка🤗 Мы живём в Колорадо, около гор, здесь столько красивых мест🤗пока девочки маленькие не можем ходить на хайк😔", - написали пользователи сети.

Напомним, Эвелина Бледанс предстала в игривом мини-платье.

Длина соблазнительного наряда позволила полюбоваться длинными и ровными ножками знаменитости. Звезда даже немного приподняла наряд, еще больше оголив конечность.

Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс похвасталась длинными стройными ногами. На фото артистка сидела в кресле. Она одета в короткое малиновое платье, а на ногах – серебристые босоножки.

Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что бесстыжая Бледанс скинула одежду, сверкнув моложавым телом: «Стыда нет совсем у мамки!»