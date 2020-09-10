Российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс сверкнула роскошным декольте на съемках телепередачи

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала несколько фото со съемок, рассказав, что она обожает ходить на эти эфиры, потому что на них можно надевать разные шляпки, которые она очень любит.

«Я уверенна, что шляпка это самый дамский аксессуар. Как вы думаете может шляпка вернуться в нашу жизнь? Любите? Носите? Хотите?», - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что кроме шляпки на фото было, на что посмотреть. На одном из снимков Эвелина засветила впечатляющее декольте. Поклонники оставили актрисе почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей написали массу приятных слов.

«Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?», «Как же приятно на вас смотреть Эвелиночка. Просто наслаждение для глаз», «Нереальная! Пожарик», «Очаровательная Эвелина, любая шляпка вам к лицу. Обожаю Эвелину. Потрясающая женщина», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что шляпки актрисы не хуже, чем аксессуары Кати Осадчей.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс поделилась фото, на котором она лежит, изогнувшись на деревянном помосте на фоне моря. Актриса без стыда показывает свое загорелое тело в черном бикини.

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