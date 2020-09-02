51-летняя актриса Эвелина Бледанс разгорячила публику откровенным фото и любопытным случаем из жизни

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в красном платье с одной пикантной деталью: нестареющая Эвелина "забыла" надеть лифчик, чем несказанно порадовала своих поклонников.

Бледанс в окружении воздушных шариков уселась на простынь, опасно задрав ноги и сверкнув бедрами.

В подписи артистка рассказала о сюрпризе, который ей преподнес возлюбленный.

"Недавно мне устроили сюрприз, который тронул меня до глубины сердца своей нежностью и заботой 🥰⠀Вы видели, что не так давно я отдыхала в моем любимом санатории. Мой любимый остался в Москве, а я прилетела ✈️ туда на мероприятие, и график был очень плотным.⠀Семочка был везде со мной, и, конечно, периодически его это выматывало... Рано утром мы пошли на пляж и хотели насладиться морем. Я переписывалась с моим любимым, он пожелал мне доброго утра и чудесного плавания. 🌊 Мы сидим на пляже, я наслаждаюсь видом и думаю о том, какой мне предстоит тяжелый день в виде съемок, и как бы я хотела просто обнять его. И тут мне приходит сообщение от него с вопросом: «Почему ты не купаешься?» Откуда он мог знать, что я не купаюсь?) Мое сердце екнуло в радостном предвкушении...", - рассказала Бледанс, добавив, что возлюбленный неожиданно приехал к ней на два дня, чтобы провести их вместе с семьей на море.

Поклонники за считанные минуты поставили сотни "лайков", восторгаясь красотой артистки: "девушка в красном вы так прекрасны!повезло вашему любимому😁❤️"; "Дать бы тебе по трусам❤️"

Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.