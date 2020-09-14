Российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс удивила своих поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На Эвелине – строгое синее платье с воротником под горло, ее руки подняты вверх, выражение лица серьезное.

"Доигралась...", – коротко подписала фотографию знаменитость.

Поклонники активно отреагировали на этот пост: некоторые смеются, другие, наоборот предупреждают звезду от столь необдуманных сообщений, намекая на незавидную судьбу актера Михаила Ефремова.

"Я так и знала😂 да Люберецкие ребята серьезные. Вы признаете свою вину ?😁 😨😨 Эвелина, вот не надо так. Ефремов стих прочел на свою голову. Роль роковой женщины,или наоборот? Наверное замуж выходите😊😘 😱за чтооо 😮😮😮😮😮 Ай ай ай😂😂😂", – пишут люди.

Politeka писала, что Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками своей проблемой.

"У Семена пол класса приболело после прививки манту. Вчера их было четверо, сегодня и Сему оставила дома с легким недомоганием. Вот сейчас дилема - делать ли прививку от гриппа и коронавируса. Рассказывайте, мамочки, какие у вас мысли? Мы делаем прививки выборочно. Манту вроде всегда переносили хорошо, а тут такая ослабленность организма получилась", – написала звезда.

Поклонники не оставили знаменитость наедине с ее проблемой и начали давать ей всяческие советы.

Эвелина Бледанс посветила прелестями рядом с певцов Шурой. Она показала видеозапись шалостей с знаменитым другом на своей странице в соцсети "Инстаграм". Эвелина и Шура вместе приняли участие в программе "Звезды сошлись", а в перерывах между съемками записали совместный ролик. Артисты тесно прижались друг к другу и спели дуэтом. Бледанс внезапно заметила, что ее похудевший на 30 килограммов товарищ теперь похож на Николая Дроздова, ведущего программы "В мире животных", чем сначала засмущала исполнителя.

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