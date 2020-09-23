Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свой невероятный вид сзади

Звезда опубликовала жаркий кадр в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На фото модель позировала в белом купальнике, сидя спиной к камере.

Толстые лямки напоминали ленточки, которые оплели спинку и завязались красивым бантиком.

Ратаковски приподняла волосы, чтобы лучше продемонстрировать ровную спину, оплетенную тканью. Также она засветила в ушке длинную сережку.

Эмили позировала немного выгнувшись назад, выставив упругие ягодицы в маленьком бикини. Плавки сжались в самом интимном месте и поднялись выше бедер на плотных лямках.

Изгиб талии завораживал идеальностью. Кроме того, ракурс был взят интересно, благодаря чему можно заметить и стройные ножки.

Стоит отметить, что в таком виде модель позировала на улице возле бассейна.

Фото получилось очень горячим, однако не получило много лайков и комментариев, поскольку в сториз такой возможности нет. Вероятно, красотке написали приятное в директ, ведь от ее вида можно сказать: "Вау, как аппетитно".

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в одних трусиках, прикрывая грудь руками. Звезда будто сжала достоинства, не давая никому рассмотреть их. Трусики были на высокой посадке и обтянули упругие ягодицы с тонкой талией.

Светлые длинные волосы модели развеивал ветер.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски блеснула видом в супер-короткой майке, не прикрывающей даже грудь модели, а также в простых серых штанах на резинке. Модели удалось удивить ярким видом на домашнем селфи благодаря стальному прессу и заметным упругим формам.

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