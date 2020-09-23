Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свой невероятный вид сзади 

Звезда опубликовала жаркий кадр в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На фото модель позировала в белом купальнике, сидя спиной к камере. 

Толстые лямки напоминали ленточки, которые оплели спинку и завязались красивым бантиком. 

Ратаковски приподняла волосы, чтобы лучше продемонстрировать ровную спину, оплетенную тканью. Также она засветила в ушке длинную сережку. 

Эмили позировала немного выгнувшись назад, выставив упругие ягодицы в маленьком бикини. Плавки сжались в самом интимном месте и поднялись выше бедер на плотных лямках. 

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Изгиб талии завораживал идеальностью. Кроме того, ракурс был взят интересно, благодаря чему можно заметить и стройные ножки. 

Стоит отметить, что в таком виде модель позировала на улице возле бассейна. 

Фото получилось очень горячим, однако не получило много лайков и комментариев, поскольку в сториз такой возможности нет. Вероятно, красотке написали приятное в директ, ведь от ее вида можно сказать: "Вау, как аппетитно".

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в одних трусиках, прикрывая грудь руками. Звезда будто сжала достоинства, не давая никому рассмотреть их. Трусики были на высокой посадке и обтянули упругие ягодицы с тонкой талией. 

Светлые длинные волосы модели развеивал ветер.

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EMILY R 🖤 From the pages of V126, our new fall issue, comes an intimate conversation between #InezVanLamsweerde of photography duo @inezandvinoodh and model, actress, and entrepreneur @emrata—where real questions get real answers. With no topic off-limits, we discover more about the courageous public figure as she reclaims her private life. Head to the link in bio to discover the full conversation where the two discuss male fragility, politics, and adding 'essayist' to Ratajkowski’s personal brand. — Talent: @emrata (@dnamodels) Photography: @inezandvinoodh Fashion: @alexwhiteedits Makeup: @fulviafarolfi (@bryanbantryagency) Hair: @hairbyorlandopita (@homeagency) Manicure: @megumiyamamotonyc (@susanpricenyc) Emily wears briefs (throughout) @skims / earrings (throughout) #InezandVinoodhJewelry / on hair @kerastase_official Blond Absolu Sérum Cicanuit

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Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски блеснула видом в супер-короткой майке, не прикрывающей даже грудь модели, а также в простых серых штанах на резинке. Модели удалось удивить ярким видом на домашнем селфи благодаря стальному прессу и заметным упругим формам.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа

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