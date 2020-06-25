Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя без лишних украшений

На фото красотка позирует в черном купальнике, который практически ничего не скрыл. Эмили стояла возле белой колонны и скромно сложила руки ниже пояса, прикрывая самое интересное. Звезда новые белые волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На втором фото модель уже раскрепостилась и приняла соблазнительную позу, обнимая колонну и демонстрируя тонкую талию и бедра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти миллион лайков и множество написали восхищенных комментариев:

"Это процесс, чтобы сделать волосы еще более светлыми или ты позволишь им остаться такими?", "Круто", "Красиво", "Я так тебя люблю", "Всегда такая красивая", "Лучший ракурс", "Эталон желания".

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски каждый раз удивляет поклонников откровенными фото.

Знаменитость была в одних трусиках с крупными завязками на боку. Также Ратаковски обула босоножки, которые оплели ее стройную ножку. Больше на горячей звезде ничего не было: "Ох, уж эта распутница".

Модель стояла, опираясь о колонну, она слегка выгнулась и выставила назад идеальные ягодицы. Ее грудь была прикрыта стеной, однако за рукой можно было увидеть часть интимных мест.

Напомним, Ратаковски без лифчика сверкнула упругими прелестями в пикантной позе

А еще Politeka писала, что горячая Ратаковски околдовала образом в необычном купальнике

Также Politeka сообщала, что Ратаковски в красном купальнике не смогла скрыть главное



