Несмотря на карантин, девушка не забывает о бизнесе

Известная американская модель и бизнесвумен Эмили Ратаковски подразнила поклонников соблазнительными образами

28-летняя обладательница титула «Самая желанная женщина планеты – 2014» любит побаловать многочисленную армию фанатов откровенными фото, передает Politeka.net.

Девушка то и дело демонстрирует подписчикам идеальные изгибы тела, позируя в белье, купальниках или вообще без ничего. Чем меньше одежды на этой темноволосой красотке, тем выше количество лайков.

Как известно, Эмили активно продвигает собственную линию нижнего белья и купальников Emrata, и все самые новые и роскошные комплекты демонстрирует лично, чтобы привлечь еще больше клиентов.

Не стал исключением и этот день. В своем сториз в Instagram Ратаковски опубликовала фото новой коллекции купальников. На одном из фото она демонстрирует сдельный комплект синего цвета со множеством завязок.

На втором снимке на Эмили коричневое бикини в крупный белый горох. Она позирует так, что фанаты могут во всех подробностях рассмотреть роскошную пятую точку красотки.

Что думают по поводу снимков подписчики, сложно сказать, поскольку функция комментирования в сториз отсутствует, но вряд ли они остались равнодушны к этим кадрам.

Взрывная красота моели – роскошный подарок ее предков. Родители девочки – американцы, но в Эмили течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Мама девочки – популярная писательница, профессор английского языка, а отец – талантливый художник, так что тяга к прекрасному заложена в девушке на генетическом уровне.

В 14 лет ей предложило контракт агентство Ford Models. С подписания договора началась модельная биография девушки. О красотке заговорил весь мир, когда та снялась в клипе Robin Thicke. В кадре Ратаковски появилась голой.

Сейчас она продолжает сниматься в кино, клипах, рекламе и продвигает свой бренд.

Напомним, дерзкая Ратаковски забыла надеть лифчик и засветила лишнее на лестнице.

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