Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как выглядит дома в белье и топе

Модель любит показывать себя в домашнем и простом виде - без укладок, украшений и фотошопа. В этот раз Эмили сверкнула идеальной стройной фигурой в белой кофточке-топе, совсем не прикрывающей ее грудь, а также тонком белом белье в тон кофте. Звезда выглядела столько стройно и привлекательно без макияжа, что фанаты тут же завалили ее пост комментариями, сообщает Politeka.net.

Отметим, Эмили старается питаться правильно и сбалансированно. Утро она обычно начинает с чашки кофе и любимой выпечки, далее - лёгкий обед, салат или бутерброд. Вечером звезда не ограничивает себя.

При этом Эмили нередко готовит сама, поэтому следит за количеством соли, сахара и специй, попадающих в блюдо. Супермодель не скрывает, что любит есть мясо. По её словам, она не будет сидеть над тарелкой обыкновенного салата. Помимо прочего, Ратаковски тщательно следит за водным балансом организма.

Именно поэтому ее стройная и всегда подтянутая фигура привлекает внимание фанатов, которые тут же написали, что девушка выглядит "слаще меда".

До этого Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже. Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями.

Моделям удается поражать сеть не только на показах и во время вечеринок. Девушки также любят актиный отдых, поэтому уже не раз светились во время развлечений на пляже. На одном из таких фото Эмили и Белла показали, как веселились, разъезжая на скутерах у берега.

При этом обе красотки были в одних лишь черных бикини, удачно подчеркнувших их стройные тела. Фанаты сразу же отметили, что эти девушки "Ангелы, которым нравится шалить на пляже".

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