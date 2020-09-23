Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала свій неймовірний вигляд ззаду

Зірка опублікувала жаркий кадр у своєму Instagram, передає Politeka.net. На фото модель позувала в білому купальнику, сидячи спиною до камери.

Товсті лямки нагадували стрічки, які обплели спинку і зав'язалися красивим бантиком.

Ратаковськи підняла волосся, щоб краще продемонструвати рівну спину, обплетену тканиною. Також вона засвітила у вушку довгу сережку.

Емілі позувала трохи вигнувшись назад, виставивши пружні сідниці в маленькому бікіні. Плавки стиснулися в інтимному місці й піднялися вище стегон на щільних лямках.

Вигин талії заворожував ідеальністю. Крім того, ракурс був узятий цікаво, завдяки чому можна помітити і стрункі ніжки.

Варто відзначити, що в такому вигляді модель позувала на вулиці біля басейну.

Фото вийшло дуже гарячим, проте не отримало багато лайків і коментарів, оскільки в сторіз такої можливості немає. Ймовірно, красуні написали приємне в дірект, адже від її виду можна сказати: "Вау, як апетитно".

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в одних трусиках, прикриваючи груди руками. Зірка ніби стиснула гідності, не даючи нікому розглянути їх. Трусики були на високій посадці і обтягнули пружні сідниці з тонкою талією.

Світле довге волосся моделі розвіював вітер.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи блиснула видом в супер-короткій майці, що не прикриває навіть груди моделі, а також в простих сірих штанях на резинці. Моделі вдалося здивувати яскравим виглядом на домашньому селфі завдяки сталевому пресу і помітним пружним формам.

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