Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала свій неймовірний вигляд ззаду 

Зірка опублікувала жаркий кадр у своєму Instagram, передає Politeka.net. На фото модель позувала в білому купальнику, сидячи спиною до камери. 

Товсті лямки нагадували стрічки, які обплели спинку і зав'язалися красивим бантиком. 

Ратаковськи підняла волосся, щоб краще продемонструвати рівну спину, обплетену тканиною. Також вона засвітила у вушку довгу сережку. 

Емілі позувала трохи вигнувшись назад, виставивши пружні сідниці в маленькому бікіні. Плавки стиснулися в інтимному місці й піднялися вище стегон на щільних лямках. 

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Вигин талії заворожував ідеальністю. Крім того, ракурс був узятий цікаво, завдяки чому можна помітити і стрункі ніжки. 

Варто відзначити, що в такому вигляді модель позувала на вулиці біля басейну. 

Фото вийшло дуже гарячим, проте не отримало багато лайків і коментарів, оскільки в сторіз такої можливості немає. Ймовірно, красуні написали приємне в дірект, адже від її виду можна сказати: "Вау, як апетитно".

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в одних трусиках, прикриваючи груди руками. Зірка ніби стиснула гідності, не даючи нікому розглянути їх. Трусики були на високій посадці і обтягнули пружні сідниці з тонкою талією. 

Світле довге волосся моделі розвіював вітер.

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EMILY R 🖤 From the pages of V126, our new fall issue, comes an intimate conversation between #InezVanLamsweerde of photography duo @inezandvinoodh and model, actress, and entrepreneur @emrata—where real questions get real answers. With no topic off-limits, we discover more about the courageous public figure as she reclaims her private life. Head to the link in bio to discover the full conversation where the two discuss male fragility, politics, and adding 'essayist' to Ratajkowski’s personal brand. — Talent: @emrata (@dnamodels) Photography: @inezandvinoodh Fashion: @alexwhiteedits Makeup: @fulviafarolfi (@bryanbantryagency) Hair: @hairbyorlandopita (@homeagency) Manicure: @megumiyamamotonyc (@susanpricenyc) Emily wears briefs (throughout) @skims / earrings (throughout) #InezandVinoodhJewelry / on hair @kerastase_official Blond Absolu Sérum Cicanuit

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Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи блиснула видом в супер-короткій майці, що не прикриває навіть груди моделі, а також в простих сірих штанях на резинці. Моделі вдалося здивувати яскравим виглядом на домашньому селфі завдяки сталевому пресу і помітним пружним формам.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше

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А ще Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі