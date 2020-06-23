Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски каждый раз удивляет поклонников откровенными фото

Звезда совершенно не стесняется своего тела и не упускает возможности показать его во всей красе, пишет Politeka.net. Так, на одном из фото модель предстала практически полностью голой.

Знаменитость была в одних трусиках с крупными завязками на боку. Также Ратаковски обула босоножки, которые оплели ее стройную ножку. Больше на горячей звезде ничего не было: "Ох, уж эта распутница".

Модель стояла, опираясь о колонну, она слегка выгнулась и выставила назад идеальные ягодицы. Ее грудь была прикрыта стеной, однако за рукой можно было увидеть часть интимных мест.

Волосы Эмили были распущенными, она немного откинула голову назад и сверкнула длинной сережкой.

Фото не собрало много лайков и комментариев, как другие посты Эмили, ведь оно было обнародовано в сториз. Вероятно, поклонники написали много приятного в личных сообщениях.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в черном топе на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд имел крой, состоящий из двух треугольников ткани, которые обтянули ее пышную грудь.

Вырез посередине добавил пикантности, а акцент в виде золотых цепочек лишь притягивал взгляд.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в простой белой майке на тонких бретельках, под которой нет белья, и в тон майке - белых бикини на крошечных завязках по бокам. Свои волосы модель оставила привычно небрежно распущенными.

Фото впечатлило пользователей сети, которые тут же написали массу комплиментов звезде.

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