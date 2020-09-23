Известная модель Маргарита Паша, получившая титул "Мисс Украина 2019", показала себя и рассказала о своей философии

На фото Маргарита позировала в белой рубашке. Звезда была с распущенными волосами, развернувшись боком. Голову Паша повернула к объективу камеры. Красотка без стыда показывала упругую грудь, а рукой взялась за волосы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мир существует здесь и сейчас ,в нас самих и во всем ,что мы видим и делаем! Вчера уже ушло,ты ничего в нем не изменишь .Завтра ещё не наступило (невозможно быть счастливым в будущем)...у нас есть только настоящий момент ,здесь и сейчас! Не держите обид (если человек так поступил,значит он так хотел ,у каждого из нас есть -Выбор),прощайте )Любите (любовь - самая мощная целебная сила)", - написала Маргарита.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:

"Слова поистине мудрого человека с большим сердцем", "Огонь", "Какая же красивая", "Bellissima".

Напомним, популярная украинская модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украина», похвасталась идеальной растяжкой на прогулке.

«Нормальные люди всегда на гимнастках женятся!!!(Павел Воля ) Даже на велосипеде ,гимнастка остаётся - гимнасткой. Всем прекрасного вечера !!!», - говорится в сообщении.

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