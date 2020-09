View this post on Instagram

Мир существует здесь и сейчас ,в нас самих и во всем ,что мы видим и делаем! Вчера уже ушло,ты ничего в нем не изменишь .Завтра ещё не наступило (невозможно быть счастливым в будущем)...у нас есть только настоящий момент ,здесь и сейчас !😇💛 Не держите обид (если человек так поступил,значит он так хотел ,у каждого из нас есть -Выбор),прощайте )Любите (любовь - самая мощная целебная сила)🤍❤️🤍 Всем прекрасного дня !!!☀️☀️☀️