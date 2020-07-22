Обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша сверкнула безупречной красотой в прозрачном наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram красотки.

«Мне не раз задавали вопрос : «Маргоша ,как тебе удаётся прыгать выше своей головы? »😅👌🏼💪🏻✊🏻 Вам кажется, так много вещей в этом мире мешают совершить прыжок выше головы, и одна из основных – человек таков, каков он есть, он просто не в силах измениться, стать кем-то другим. Это не так !!!☝🏻Подумайте вот над таким фактом: клетки человеческого организма полностью обновляются за семь лет. Через каждое семилетие вы – НОВЫЙ человек. Почему же вы мыслите по-старому? Только потому, что устанавливаете себе границы, за пределы которых, по вашему разумению, выйти невозможно», — говорится в сообщении.

В то же время модель призналась, что давно поняла простую истину: «достигать амбициозных целей, бежать недостаточно – нужно прыгать».

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Паша позирует в белоснежном наряде и прозрачном топе, оголив упругие формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королевские изгибы», «красотка», «нереальная», «очень красиво», — пишут они.

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