Известная украинская модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала себя в смелом образе

На фото Маргарита показала себя в темных штанах и туфлях, которых практически не видно в кадре. Красотка дополнила образ полупрозрачным топом, а волосы оставила распущенными. Паша потянула рукой за штаны и продемонстрировала идеальный пресс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"«Человека легче обмануть ,чем убедить его,что он обманут !!!» Марк Твен.

Дочитываю книгу «Красная таблетка» А.Курпатов. (Уже не секрет ,что я выписываю цитаты,афоризмы ,мудрые высказывания великих людей и т.д), - написала Маргарита.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Супер", "Супер королева поцелуев", "Сногсшибательная".

Сообщалось, что обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша сверкнула безупречной красотой в прозрачном наряде без белья.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Паша позирует в белоснежном наряде и прозрачном топе, оголив упругие формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Маргарита Паша показала новый пляжный образ.

На фото Паша легла на деревянном причале в красном купальнике. Волосы у Маргариты были распущены и свисали.

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